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У дитсадку Луцька – спалах інфекції: декілька дітей госпіталізували

У дитсадку Луцька – спалах інфекції: декілька дітей госпіталізували
У луцькому дитсадку №5 виникло групове захворювання на ротавірусну інфекцію.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив дідусь однієї з вихованок дитсадка Сергій Полетило.

За словами чоловіка, його онуці стало зле 5 грудня після відвідування дошкільного навчального закладу. Зараз дівчинка перебуває в інфекційній лікарні, де також надають медичну допомогу й іншим дітям з тієї ж групи.

У Волинському обласному лаболаторному центрі підтвердили інформацію про спалах інфекції у дитсадку.

Лікар-епідеміолог Валентина Новачевська повідомила, що станом на сьогодні, 13 грудня, відомо про перебування у лікарні трьох дітей з однієї групи дитсадка №5 через ротавірусну інфекцію. Усім їм - по 4 роки.

Стан дітей – середньої важкості.

Випадок епідеміологи розцінюють як спалах ротавірусної інфекції. Тож у дитсадку відібрали проби води, продуктів, зовнішнього середовища.

Епідрозслідування триває.

Нагадаємо, у кінці листопада теж було відомо про спалах ротавірусної інфекції у дитсадку. З достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що проблема була у дитсадку №23. Наразі діти, які тоді захворіли, за інформацією Валентини Новачевської, здорові.

Довідка:

Ротавірусна інфекція, або як її часто називають, кишковий або шлунковий грип, це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-краплинним або фекально-оральним шляхами, а також через немиті фрукти, овочі, через брудну воду і руки та при контакті з іншими поверхнями та предметами, що могли бути забруднені фекаліями (іграшки, підлоги, меблі, одяг тощо). Ротавірусна інфекція вкрай стійка до будь-яких ліків і дезінфікуючих засобів.

Джерелом ротавірусів є людина. Вірус дуже легко передається від людини до людини. Індекс контагіозності становить понад 60%. Велика кількість вірусів міститься у фекаліях інфікованих осіб у період з двох днів до початку діареї до десяти днів після зникнення симптомів захворювання. Тривалість виділення ротавірусу з фекаліями в осіб із ослабленою імунною системою може бути протягом більш ніж 30 днів після інфікування.


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Теги: ротавірусна інфекція, хвороби, дитсадок, Валентина Новачевська, Луцьк
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Коментарі 2
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В садочку номер 2 така ж сама ситуація
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У садочку #5 постійно таке явище,там повна антисанітарія.Мені вже надоїло плстійно відкапувати дитину
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