У дитсадку Луцька – спалах інфекції: декілька дітей госпіталізували

У луцькому дитсадку №5 виникло групове захворювання на ротавірусну інфекцію.Про цеповідомив дідусь однієї з вихованок дитсадкаЗа словами чоловіка, його онуці стало зле 5 грудня після відвідування дошкільного навчального закладу. Зараз дівчинка перебуває в інфекційній лікарні, де також надають медичну допомогу й іншим дітям з тієї ж групи.У Волинському обласному лаболаторному центрі підтвердили інформацію про спалах інфекції у дитсадку.Лікар-епідеміологповідомила, що станом на сьогодні, 13 грудня, відомо про перебування у лікарні трьох дітей з однієї групи дитсадка №5 через ротавірусну інфекцію. Усім їм - по 4 роки.Стан дітей – середньої важкості.Випадок епідеміологи розцінюють як спалах ротавірусної інфекції. Тож у дитсадку відібрали проби води, продуктів, зовнішнього середовища.Епідрозслідування триває.Нагадаємо, у кінці листопада. З достовірних джерелвідомо, що проблема була у дитсадку №23. Наразі діти, які тоді захворіли, за інформацією Валентини Новачевської, здорові.