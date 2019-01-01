У дитсадку Луцька – спалах інфекції: декілька дітей госпіталізували
Сьогодні, 15:41
У луцькому дитсадку №5 виникло групове захворювання на ротавірусну інфекцію.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив дідусь однієї з вихованок дитсадка Сергій Полетило.
За словами чоловіка, його онуці стало зле 5 грудня після відвідування дошкільного навчального закладу. Зараз дівчинка перебуває в інфекційній лікарні, де також надають медичну допомогу й іншим дітям з тієї ж групи.
У Волинському обласному лаболаторному центрі підтвердили інформацію про спалах інфекції у дитсадку.
Лікар-епідеміолог Валентина Новачевська повідомила, що станом на сьогодні, 13 грудня, відомо про перебування у лікарні трьох дітей з однієї групи дитсадка №5 через ротавірусну інфекцію. Усім їм - по 4 роки.
Стан дітей – середньої важкості.
Випадок епідеміологи розцінюють як спалах ротавірусної інфекції. Тож у дитсадку відібрали проби води, продуктів, зовнішнього середовища.
Епідрозслідування триває.
Нагадаємо, у кінці листопада теж було відомо про спалах ротавірусної інфекції у дитсадку. З достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що проблема була у дитсадку №23. Наразі діти, які тоді захворіли, за інформацією Валентини Новачевської, здорові.
Довідка:
Ротавірусна інфекція, або як її часто називають, кишковий або шлунковий грип, це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-краплинним або фекально-оральним шляхами, а також через немиті фрукти, овочі, через брудну воду і руки та при контакті з іншими поверхнями та предметами, що могли бути забруднені фекаліями (іграшки, підлоги, меблі, одяг тощо). Ротавірусна інфекція вкрай стійка до будь-яких ліків і дезінфікуючих засобів.
Джерелом ротавірусів є людина. Вірус дуже легко передається від людини до людини. Індекс контагіозності становить понад 60%. Велика кількість вірусів міститься у фекаліях інфікованих осіб у період з двох днів до початку діареї до десяти днів після зникнення симптомів захворювання. Тривалість виділення ротавірусу з фекаліями в осіб із ослабленою імунною системою може бути протягом більш ніж 30 днів після інфікування.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив дідусь однієї з вихованок дитсадка Сергій Полетило.
За словами чоловіка, його онуці стало зле 5 грудня після відвідування дошкільного навчального закладу. Зараз дівчинка перебуває в інфекційній лікарні, де також надають медичну допомогу й іншим дітям з тієї ж групи.
У Волинському обласному лаболаторному центрі підтвердили інформацію про спалах інфекції у дитсадку.
Лікар-епідеміолог Валентина Новачевська повідомила, що станом на сьогодні, 13 грудня, відомо про перебування у лікарні трьох дітей з однієї групи дитсадка №5 через ротавірусну інфекцію. Усім їм - по 4 роки.
Стан дітей – середньої важкості.
Випадок епідеміологи розцінюють як спалах ротавірусної інфекції. Тож у дитсадку відібрали проби води, продуктів, зовнішнього середовища.
Епідрозслідування триває.
Нагадаємо, у кінці листопада теж було відомо про спалах ротавірусної інфекції у дитсадку. З достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що проблема була у дитсадку №23. Наразі діти, які тоді захворіли, за інформацією Валентини Новачевської, здорові.
Довідка:
Ротавірусна інфекція, або як її часто називають, кишковий або шлунковий грип, це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-краплинним або фекально-оральним шляхами, а також через немиті фрукти, овочі, через брудну воду і руки та при контакті з іншими поверхнями та предметами, що могли бути забруднені фекаліями (іграшки, підлоги, меблі, одяг тощо). Ротавірусна інфекція вкрай стійка до будь-яких ліків і дезінфікуючих засобів.
Джерелом ротавірусів є людина. Вірус дуже легко передається від людини до людини. Індекс контагіозності становить понад 60%. Велика кількість вірусів міститься у фекаліях інфікованих осіб у період з двох днів до початку діареї до десяти днів після зникнення симптомів захворювання. Тривалість виділення ротавірусу з фекаліями в осіб із ослабленою імунною системою може бути протягом більш ніж 30 днів після інфікування.
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Коментарі 2
В садочку номер 2 така ж сама ситуація
У садочку #5 постійно таке явище,там повна антисанітарія.Мені вже надоїло плстійно відкапувати дитину
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