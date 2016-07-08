З нового року для українців суттєво піднімуть ціну на газ





Про це



"У січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), складе 5500 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року. Ця ціна співпадає з квартальною гарантованою ціною, яку "Нафтогаз" запропонував усім захищеним споживачам на період від січня до квітня 2020 року", - зазначили в компанії.



Зазначимо, що в грудні оптова вартість газу для потреб населення становить 4277 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). А це - на 13% нижче від рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року. Тобто здорожчання в січні відбудеться на 1223 грн.



У "Нафтогазі" пояснили, що "цей рівень (у грудні) в поточних умовах не є ринковим і визначається формулою, що міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 №293. Ця постанова діє до кінця 2019 року. За домовленістю з МВФ, від 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. Від 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті".



Водночас "споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону залежно від ринкових обставин, необхідно від 10 до 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Споживачі, які хочуть купувати газ за фіксованою ціною від 1 січня 2020 року до кінця сезону, не мають нікуди звертатися чи вносити передплату – для них від 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна".



Кінцеву вартість кубометру газу для населення згодом можна буде дізнатися в безпосереднього газзбуту.



Для промислових споживачів, які купують газ "Нафтогазу" на умовах передплати, у січні також діятиме ціна 5500 грн за тисячу кубометрів газу. Промисловим споживачам, які купують газ без передплати, "Нафтогаз" у січні 2020 року пропонує газ за ціною 6072 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. НАК "Нафтогаз України" оприлюднив оптову вартість газу для потреб населення.Про це пише ТСН."У січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), складе 5500 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року. Ця ціна співпадає з квартальною гарантованою ціною, яку "Нафтогаз" запропонував усім захищеним споживачам на період від січня до квітня 2020 року", - зазначили в компанії.Зазначимо, що в грудні оптова вартість газу для потреб населення становить 4277 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). А це - на 13% нижче від рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року. Тобто здорожчання в січні відбудеться на 1223 грн.У "Нафтогазі" пояснили, що "цей рівень (у грудні) в поточних умовах не є ринковим і визначається формулою, що міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 №293. Ця постанова діє до кінця 2019 року. За домовленістю з МВФ, від 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. Від 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті".Водночас "споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону залежно від ринкових обставин, необхідно від 10 до 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Споживачі, які хочуть купувати газ за фіксованою ціною від 1 січня 2020 року до кінця сезону, не мають нікуди звертатися чи вносити передплату – для них від 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна".Кінцеву вартість кубометру газу для населення згодом можна буде дізнатися в безпосереднього газзбуту.Для промислових споживачів, які купують газ "Нафтогазу" на умовах передплати, у січні також діятиме ціна 5500 грн за тисячу кубометрів газу. Промисловим споживачам, які купують газ без передплати, "Нафтогаз" у січні 2020 року пропонує газ за ціною 6072 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

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