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Маленький хлопчик, батьки якого загинули в аварії на Волині, мріє про подарунки на свято

Маленький хлопчик, батьки якого загинули в аварії на Волині, мріє про подарунки на свято
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


Уже за декілька днів четвертий день народження зустріне чудовий хлопчик - Олександр Циплюк. Батько хлопчика – Циплюк Микола Павлович був учасником бойових дій у зоні проведення АТО. Лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий день народження нашого іменника (у сім’ї зростала ще старша донька дружини від першого шлюбу– Олена; окрім того, мав Микола ще й двійко діток від свого першого шлюбу – двох чудових дівчаток),батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23.12.2017 р. чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.

Майже місяць малі діти боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріває любляча тітка Тетяна. У своєму новому домі вони здобули ще й чудову та турботливу сестричку – чотирнадцятирічну Валерію. Нині Сашко мешкає у Луцьку. Залюбки відвідує дитячий садочок, ясельну групу. Маленький хлопчик з великим задоволенням малює, грається конструктором, роздивляється малюнки в книжках. Малюк ще не вміє читати, але вже намагається вчити літери, цифри, кольори. Росте Сашко жвавим та допитливим. Обожнює бігати, стрибати, особливо полюбляє хованки, ігри з м’ячем. Як і всі хлопчики, обожнює гратися з машинками, залюбки гуляє з братиком і сестричкою та в захопленні пізнає світ навколо.

Нашому іменинникові подобаються пухнасті тваринки. Вдома у них живуть папуга та рибки. Обожнює дивитися мультфільми. Хлопчик росте доброю та співчутливою дитиною.

Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.

Інформація для благодійників: Циплюк Олександр - невдовзі 4 рочки (16.12.2015). Зріст: 110 см. Розмір взуття: 25-26 .
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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