Маленький хлопчик, батьки якого загинули в аварії на Волині, мріє про подарунки на свято
Сьогодні, 10:10
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже за декілька днів четвертий день народження зустріне чудовий хлопчик - Олександр Циплюк. Батько хлопчика – Циплюк Микола Павлович був учасником бойових дій у зоні проведення АТО. Лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий день народження нашого іменника (у сім’ї зростала ще старша донька дружини від першого шлюбу– Олена; окрім того, мав Микола ще й двійко діток від свого першого шлюбу – двох чудових дівчаток),батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23.12.2017 р. чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.
Майже місяць малі діти боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріває любляча тітка Тетяна. У своєму новому домі вони здобули ще й чудову та турботливу сестричку – чотирнадцятирічну Валерію. Нині Сашко мешкає у Луцьку. Залюбки відвідує дитячий садочок, ясельну групу. Маленький хлопчик з великим задоволенням малює, грається конструктором, роздивляється малюнки в книжках. Малюк ще не вміє читати, але вже намагається вчити літери, цифри, кольори. Росте Сашко жвавим та допитливим. Обожнює бігати, стрибати, особливо полюбляє хованки, ігри з м’ячем. Як і всі хлопчики, обожнює гратися з машинками, залюбки гуляє з братиком і сестричкою та в захопленні пізнає світ навколо.
Нашому іменинникові подобаються пухнасті тваринки. Вдома у них живуть папуга та рибки. Обожнює дивитися мультфільми. Хлопчик росте доброю та співчутливою дитиною.
Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.
Інформація для благодійників: Циплюк Олександр - невдовзі 4 рочки (16.12.2015). Зріст: 110 см. Розмір взуття: 25-26 .
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже за декілька днів четвертий день народження зустріне чудовий хлопчик - Олександр Циплюк. Батько хлопчика – Циплюк Микола Павлович був учасником бойових дій у зоні проведення АТО. Лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий день народження нашого іменника (у сім’ї зростала ще старша донька дружини від першого шлюбу– Олена; окрім того, мав Микола ще й двійко діток від свого першого шлюбу – двох чудових дівчаток),батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23.12.2017 р. чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.
Майже місяць малі діти боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріває любляча тітка Тетяна. У своєму новому домі вони здобули ще й чудову та турботливу сестричку – чотирнадцятирічну Валерію. Нині Сашко мешкає у Луцьку. Залюбки відвідує дитячий садочок, ясельну групу. Маленький хлопчик з великим задоволенням малює, грається конструктором, роздивляється малюнки в книжках. Малюк ще не вміє читати, але вже намагається вчити літери, цифри, кольори. Росте Сашко жвавим та допитливим. Обожнює бігати, стрибати, особливо полюбляє хованки, ігри з м’ячем. Як і всі хлопчики, обожнює гратися з машинками, залюбки гуляє з братиком і сестричкою та в захопленні пізнає світ навколо.
Нашому іменинникові подобаються пухнасті тваринки. Вдома у них живуть папуга та рибки. Обожнює дивитися мультфільми. Хлопчик росте доброю та співчутливою дитиною.
Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.
Інформація для благодійників: Циплюк Олександр - невдовзі 4 рочки (16.12.2015). Зріст: 110 см. Розмір взуття: 25-26 .
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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