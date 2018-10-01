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Чи буде сніг на Новий рік: прогнози синоптиків

Чи буде сніг на Новий рік: прогнози синоптиків
Вже скоро, 18 грудня, в Україні потеплішає до плюс 10 градусів. Така погода збережеться до католицького Різдва, 25 грудня температура повітря опуститься до мінус 7 градусів.

Про це повідомляє Народна Правда.

За прогнозами Gismeteo, 30-31 грудня прогнозується дощ. Денна температура буде плюсовою – плюс 2-4 градуси, вночі – близько нуля. З 1 по 2 січня можливі незначні морози, а ближче до Різдва 7 січня о деяких регіонах потеплішає до +9. Згідно з прогнозом, 6-7 січня вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 4 … плюс 6 градусів, вночі очікується до мінус 2.

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань дає більш морозний прогноз. За його розрахунками, починаючи з 13-14 грудня і до кінця місяця в Україні буде холодно, 19-23 грудня по ночах очікується мінус 12-14 градусів.

“Також буде два періоди сильних снігопадів: з 22-го по 24-е і з 27-го по 29 грудня. Сніг залишиться до Нового року, а перед самим святом ночами стовпчики термометрів показуватимуть 4-6 морозу, не більше. Так що в новорічну ніч у нас будуть і сніг, і невеликий мороз”, – вважає синоптик.

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Теги: погода, синоптики, сніг, новий рік
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