ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торгово-розважальний центр «ПортСіту» спільно зі спортивним клубом «Лучеськ» та магазином побутової техніки «Фокстрот» влаштували у Луцьку масштабне дійство – щорічний забіг Миколаїв.Костюмований забіг відбувся сьогодні, 15 грудня, й був цьогоріч рекордним за кількістю участинів. Стартували о 13:00 від ТРЦ.Майже 700 лучан – від зовсім ще малечі до людей поважного віку –перевдягнулися у новорічні костюми та влаштували марафон. Його мета – популяризувати здоровий спосіб життя та створити новорічно-різдвяний настрій з безліччю веселощів та подарунків.Спочатку учасники добряче розім'яли м'язи. До слова, кожному із них видали спеціальну наклейку з номером та святкову червону шапку. Дехто, щоправда, підготувався ґрунтовно й прийшов на забіг у костюмі казкового, мультяшного чи новорічного персонажа чи навіть супергероя. Деякі з персонажів приєдналися до учасників, спустившись із даху ТРЦ «ПортСіту».Під час забігу дорослі та діти долали дистанції у 7 та 2 кілометри, а також 500, 200 та 100 метрів. Діти, які брали участь у новорічних костюмах (Миколайчика, Снігуроньки, Сніжинки, Бурульки, Сніговичка і т.д.) отримали подарунок.Співорганізатор забігуподякував адміністрації ТРЦ «ПортСіту» за ініціативу, а організаторам - за активну участь та інтерес до події.«Цьогоріч бігла вперше, але було весело. Дуже різноманітні учасники, різної вікової категорії. Багато - із дітками. Загальна атмосфера тепла і дружня», - ділиться враженнями учасниця забігу