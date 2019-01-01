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ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ

ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
Торгово-розважальний центр «ПортСіту» спільно зі спортивним клубом «Лучеськ» та магазином побутової техніки «Фокстрот» влаштували у Луцьку масштабне дійство – щорічний забіг Миколаїв.

Костюмований забіг відбувся сьогодні, 15 грудня, й був цьогоріч рекордним за кількістю участинів. Стартували о 13:00 від ТРЦ.

Майже 700 лучан – від зовсім ще малечі до людей поважного віку –перевдягнулися у новорічні костюми та влаштували марафон. Його мета – популяризувати здоровий спосіб життя та створити новорічно-різдвяний настрій з безліччю веселощів та подарунків.

ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ


Спочатку учасники добряче розім'яли м'язи. До слова, кожному із них видали спеціальну наклейку з номером та святкову червону шапку. Дехто, щоправда, підготувався ґрунтовно й прийшов на забіг у костюмі казкового, мультяшного чи новорічного персонажа чи навіть супергероя. Деякі з персонажів приєдналися до учасників, спустившись із даху ТРЦ «ПортСіту».

Під час забігу дорослі та діти долали дистанції у 7 та 2 кілометри, а також 500, 200 та 100 метрів. Діти, які брали участь у новорічних костюмах (Миколайчика, Снігуроньки, Сніжинки, Бурульки, Сніговичка і т.д.) отримали подарунок.

Співорганізатор забігу Ігор Спасовський подякував адміністрації ТРЦ «ПортСіту» за ініціативу, а організаторам - за активну участь та інтерес до події.

«Цьогоріч бігла вперше, але було весело. Дуже різноманітні учасники, різної вікової категорії. Багато - із дітками. Загальна атмосфера тепла і дружня», - ділиться враженнями учасниця забігу Каріна Мариневич.

ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ
ТРЦ «ПортСіту» вкотре влаштував у Луцьку масштабний забіг Миколаїв. ФОТОРЕПОРТАЖ



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Теги: ПортСіті, забіг Миколаїв, Луцьк, проспект Соборності
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