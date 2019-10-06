Другокласник з Луцька побив «книжковий» рекорд України

Сьогодні, 15 грудня, 7-річний хлопчик з Луцькаофіційно став рекордсменом – наймолодшим в Україні модератором зустрічей з дитячими письменниками, дитячим волонтером у літературній діяльності з популяризації прочитаних книг.Фіксація рекорду та вручення диплому Книги рекордів України відбулися у луцькій книгарні «Є» під час презентації книги письменниці«Котохатка».Володимир Каліш модерував презентацію. Одразу ж при зустрічі письменницею зі Володя сказав: «Як довго я на Вас чекав! Як мріяв зустрітися». Натомість пані Галина відзначила, що хоч ця їхня зустріч перша, проте у неї враження, ніби вони давно знайомі, і просто якийсь час не бачилися. Зізналася, що стежить за Володиним читацьким YouTube-каналом, за його оглядами книжкових новинок не тільки її книг, а й інших авторів, і за його порадами добирає книги своєму онукові.Мама рекордсменарозповіла, що встановлення рекорду для Володі було повною несподіванкою.«Коли представник Книги рекордіврозпочав свою промову, Володя не одразу здогадався, що то його стосується. А коли зрозумів – засяяв як сонце», - розповідає жінка.Зауважимо, що Володимир Каліш – учень 2-го А класу луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського. Впродовж трьох років він ділиться відгуками про прочитані дитячі книги на YouTube. Разом з мамою записав близько 190 їх оглядів. Хлопець був запрошений до прямого ефіру телепрограми "Ранковий гість", двічі записував огляди для телерубрики "Прочитати"на UA:Волинь.На ІІ Міжнародному літературному фестивалі «Фронтера» (04-06.10.2019) був наймолодшим волонтером та модератором автораВолодимир Каліш неодноразово розповідав про книги широкій аудиторії — у своєму класі, на Літературній кав`ярні з вчителями гімназії, де навчається, у Волинській обласній бібліотеці для дітей.