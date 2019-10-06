Другокласник з Луцька побив «книжковий» рекорд України
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Сьогодні, 15 грудня, 7-річний хлопчик з Луцька Володимир Каліш офіційно став рекордсменом – наймолодшим в Україні модератором зустрічей з дитячими письменниками, дитячим волонтером у літературній діяльності з популяризації прочитаних книг.
Фіксація рекорду та вручення диплому Книги рекордів України відбулися у луцькій книгарні «Є» під час презентації книги письменниці Галини Вдовиченко «Котохатка».
Володимир Каліш модерував презентацію. Одразу ж при зустрічі письменницею зі Володя сказав: «Як довго я на Вас чекав! Як мріяв зустрітися». Натомість пані Галина відзначила, що хоч ця їхня зустріч перша, проте у неї враження, ніби вони давно знайомі, і просто якийсь час не бачилися. Зізналася, що стежить за Володиним читацьким YouTube-каналом, за його оглядами книжкових новинок не тільки її книг, а й інших авторів, і за його порадами добирає книги своєму онукові.
Мама рекордсмена Наталія Каліш розповіла, що встановлення рекорду для Володі було повною несподіванкою.
«Коли представник Книги рекордів Віталій Іваницький розпочав свою промову, Володя не одразу здогадався, що то його стосується. А коли зрозумів – засяяв як сонце», - розповідає жінка.
Зауважимо, що Володимир Каліш – учень 2-го А класу луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського. Впродовж трьох років він ділиться відгуками про прочитані дитячі книги на YouTube. Разом з мамою записав близько 190 їх оглядів. Хлопець був запрошений до прямого ефіру телепрограми "Ранковий гість", двічі записував огляди для телерубрики "Прочитати"на UA:Волинь.
На ІІ Міжнародному літературному фестивалі «Фронтера» (04-06.10.2019) був наймолодшим волонтером та модератором автора Івана Андрусяка.
Володимир Каліш неодноразово розповідав про книги широкій аудиторії — у своєму класі, на Літературній кав`ярні з вчителями гімназії, де навчається, у Волинській обласній бібліотеці для дітей.
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Фіксація рекорду та вручення диплому Книги рекордів України відбулися у луцькій книгарні «Є» під час презентації книги письменниці Галини Вдовиченко «Котохатка».
Володимир Каліш модерував презентацію. Одразу ж при зустрічі письменницею зі Володя сказав: «Як довго я на Вас чекав! Як мріяв зустрітися». Натомість пані Галина відзначила, що хоч ця їхня зустріч перша, проте у неї враження, ніби вони давно знайомі, і просто якийсь час не бачилися. Зізналася, що стежить за Володиним читацьким YouTube-каналом, за його оглядами книжкових новинок не тільки її книг, а й інших авторів, і за його порадами добирає книги своєму онукові.
Мама рекордсмена Наталія Каліш розповіла, що встановлення рекорду для Володі було повною несподіванкою.
«Коли представник Книги рекордів Віталій Іваницький розпочав свою промову, Володя не одразу здогадався, що то його стосується. А коли зрозумів – засяяв як сонце», - розповідає жінка.
Зауважимо, що Володимир Каліш – учень 2-го А класу луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського. Впродовж трьох років він ділиться відгуками про прочитані дитячі книги на YouTube. Разом з мамою записав близько 190 їх оглядів. Хлопець був запрошений до прямого ефіру телепрограми "Ранковий гість", двічі записував огляди для телерубрики "Прочитати"на UA:Волинь.
На ІІ Міжнародному літературному фестивалі «Фронтера» (04-06.10.2019) був наймолодшим волонтером та модератором автора Івана Андрусяка.
Володимир Каліш неодноразово розповідав про книги широкій аудиторії — у своєму класі, на Літературній кав`ярні з вчителями гімназії, де навчається, у Волинській обласній бібліотеці для дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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