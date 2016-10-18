вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині пенсіонерка вкрала металевий контейнер

На Волині пенсіонерка вкрала металевий контейнер
66-річна волинянка вкрала контейнер.

Інцидент трапився у селищі Мар’янівка Горохівського районі, - пише газета Волинь-нова.

Так, металевий контейнер стояв неподалік залізничної колії. Тож жителі селища були неабияк здивовані, побачивши на місці чималої споруди вагою з тонну порожнє місце.

Працівники Горохівського відділу поліції особу злодія встановили по «гарячих» слідах. Нею виявилась 66-річна місцева жителька. Щоб перевезти контейнер з «рідного» місця, замовила КамАЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, кіоск
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі через електрообігрівач горіла 4-кімнатна квартира
Сьогодні, 09:38
16 грудня – яке сьогодні свято: чому в цей день важливо бути небагатослівним
Сьогодні, 09:30
На Волині пенсіонерка вкрала металевий контейнер
Сьогодні, 09:28
На Прикарпатті через п'яного чоловіка загинув син Героя Небесної Сотні
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
У місті на Волині обікрали кіоск з випічкою. ФОТО У місті на Волині обікрали кіоск з випічкою. ФОТО
22 квітень, 14:09
За ніч у Луцьку «обчистили» три кіоски За ніч у Луцьку «обчистили» три кіоски
18 жовтень, 2016, 11:19
Неповнолітня обікрала кіоск у Нововолинську Неповнолітня обікрала кіоск у Нововолинську
20 вересень, 2016, 14:11
На Волині школяр «обчистив» сільський магазин На Волині школяр «обчистив» сільський магазин
14 грудень, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі через електрообігрівач горіла 4-кімнатна квартира
Сьогодні, 09:38
 0
16 грудня – яке сьогодні свято: чому в цей день важливо бути небагатослівним
Сьогодні, 09:30
 0
На Волині пенсіонерка вкрала металевий контейнер
Сьогодні, 09:28
 0
На Прикарпатті через п'яного чоловіка загинув син Героя Небесної Сотні
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8