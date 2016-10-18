На Волині пенсіонерка вкрала металевий контейнер
Сьогодні, 09:28
66-річна волинянка вкрала контейнер.
Інцидент трапився у селищі Мар’янівка Горохівського районі, - пише газета Волинь-нова.
Так, металевий контейнер стояв неподалік залізничної колії. Тож жителі селища були неабияк здивовані, побачивши на місці чималої споруди вагою з тонну порожнє місце.
Працівники Горохівського відділу поліції особу злодія встановили по «гарячих» слідах. Нею виявилась 66-річна місцева жителька. Щоб перевезти контейнер з «рідного» місця, замовила КамАЗ.
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Інцидент трапився у селищі Мар’янівка Горохівського районі, - пише газета Волинь-нова.
Так, металевий контейнер стояв неподалік залізничної колії. Тож жителі селища були неабияк здивовані, побачивши на місці чималої споруди вагою з тонну порожнє місце.
Працівники Горохівського відділу поліції особу злодія встановили по «гарячих» слідах. Нею виявилась 66-річна місцева жителька. Щоб перевезти контейнер з «рідного» місця, замовила КамАЗ.
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