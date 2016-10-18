На Волині пенсіонерка вкрала металевий контейнер





Інцидент трапився у селищі Мар’янівка Горохівського районі, - пише газета



Так, металевий контейнер стояв неподалік залізничної колії. Тож жителі селища були неабияк здивовані, побачивши на місці чималої споруди вагою з тонну порожнє місце.



Працівники Горохівського відділу поліції особу злодія встановили по «гарячих» слідах. Нею виявилась 66-річна місцева жителька. Щоб перевезти контейнер з «рідного» місця, замовила КамАЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 66-річна волинянка вкрала контейнер.Інцидент трапився у селищі Мар’янівка Горохівського районі, - пише газета Волинь-нова Так, металевий контейнер стояв неподалік залізничної колії. Тож жителі селища були неабияк здивовані, побачивши на місці чималої споруди вагою з тонну порожнє місце.Працівники Горохівського відділу поліції особу злодія встановили по «гарячих» слідах. Нею виявилась 66-річна місцева жителька. Щоб перевезти контейнер з «рідного» місця, замовила КамАЗ.

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