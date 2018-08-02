Розшукують 81-річного волинянина, який 3 місяці тому пішов з дому і не повернувся. ФОТО

Артема Михайловича, 08.08.1938 р. н., який 15 вересня в обідню пору доби пішов з дому в напрямку лісового масиву за межами вулиці Машівська і не повернувся.



Про це у Facebook-спільноті Наталія Артем.



Чоловік проживає сам на вулиці Комарова.



Жінка повідомляє, неодноразово проводилися пошуки спільними зусиллями небайдужих місцевих жителів. Також перевірялися місця можливої появи зниклого, однак, на жаль, місце перебування чоловіка досі не відоме.



Зазначимо, пенсіонер - з вадами слуху, має проблеми з пам'яттю, може не усвідомлювати реальність, зовні міг візуально змінитись. Можливо веде бродячий спосіб життя.



Прохання надавати будь-яку інформацію з цього приводу в Любомльський відділ поліції та родичам зниклого чоловіка.

(тел.:098-461-63-76; 050-298-11-31)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують жителя міста Любомль, 08.08.1938 р. н., який 15 вересня в обідню пору доби пішов з дому в напрямку лісового масиву за межами вулиці Машівська і не повернувся.Про це у Facebook-спільноті написала родичка зниклого волинянина Чоловік проживає сам на вулиці Комарова.Жінка повідомляє, неодноразово проводилися пошуки спільними зусиллями небайдужих місцевих жителів. Також перевірялися місця можливої появи зниклого, однак, на жаль, місце перебування чоловіка досі не відоме.Зазначимо, пенсіонер - з вадами слуху, має проблеми з пам'яттю, може не усвідомлювати реальність, зовні міг візуально змінитись. Можливо веде бродячий спосіб життя.Прохання надавати будь-яку інформацію з цього приводу в Любомльський відділ поліції та родичам зниклого чоловіка.(тел.:

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