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В Україні закордонний паспорт можна буде виготовити за один день

В Україні закордонний паспорт можна буде виготовити за один день
В уряді планують прискорити виготовлення закордонних паспортів, зокрема, у Києві буде доступне виготовлення за один день.

Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, - пишуть Факти.

За його словами, в уряді вже підготували відповідні зміни до закону.

"У Києві буде виготовлення паспорта за один день: сьогодні оформили, завтра отримали. Для обласних центрів це буде три робочих дні, тому що швидше логістика не дозволяє. Ця послуга буде трохи дорожчою, але вартість не буде захмарною, – зазначив Соколюк.

За його словами, ця ініціатива прибере простір для корупції, коли чиновники обіцяють виготовити паспорт швидше офіційного терміну. Водночас залишаться старі терміни виготовлення – 7 днів і 20 днів.

Крім того, з’явиться можливість за один візит оформити ID-карту і закордонний паспорт за зниженою вартістю.

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Теги: закордонний паспорт
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