В Україні закордонний паспорт можна буде виготовити за один день





Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, - пишуть



За його словами, в уряді вже підготували відповідні зміни до закону.



"У Києві буде виготовлення паспорта за один день: сьогодні оформили, завтра отримали. Для обласних центрів це буде три робочих дні, тому що швидше логістика не дозволяє. Ця послуга буде трохи дорожчою, але вартість не буде захмарною, – зазначив Соколюк.



За його словами, ця ініціатива прибере простір для корупції, коли чиновники обіцяють виготовити паспорт швидше офіційного терміну. Водночас залишаться старі терміни виготовлення – 7 днів і 20 днів.



Крім того, з’явиться можливість за один візит оформити ID-карту і закордонний паспорт за зниженою вартістю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В уряді планують прискорити виготовлення закордонних паспортів, зокрема, у Києві буде доступне виготовлення за один день.Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, - пишуть Факти За його словами, в уряді вже підготували відповідні зміни до закону."У Києві буде виготовлення паспорта за один день: сьогодні оформили, завтра отримали. Для обласних центрів це буде три робочих дні, тому що швидше логістика не дозволяє. Ця послуга буде трохи дорожчою, але вартість не буде захмарною, – зазначив Соколюк.За його словами, ця ініціатива прибере простір для корупції, коли чиновники обіцяють виготовити паспорт швидше офіційного терміну. Водночас залишаться старі терміни виготовлення – 7 днів і 20 днів.Крім того, з’явиться можливість за один візит оформити ID-карту і закордонний паспорт за зниженою вартістю.

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