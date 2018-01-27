В Україні закордонний паспорт можна буде виготовити за один день
Сьогодні, 16:02
В уряді планують прискорити виготовлення закордонних паспортів, зокрема, у Києві буде доступне виготовлення за один день.
Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, - пишуть Факти.
За його словами, в уряді вже підготували відповідні зміни до закону.
"У Києві буде виготовлення паспорта за один день: сьогодні оформили, завтра отримали. Для обласних центрів це буде три робочих дні, тому що швидше логістика не дозволяє. Ця послуга буде трохи дорожчою, але вартість не буде захмарною, – зазначив Соколюк.
За його словами, ця ініціатива прибере простір для корупції, коли чиновники обіцяють виготовити паспорт швидше офіційного терміну. Водночас залишаться старі терміни виготовлення – 7 днів і 20 днів.
Крім того, з’явиться можливість за один візит оформити ID-карту і закордонний паспорт за зниженою вартістю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, - пишуть Факти.
За його словами, в уряді вже підготували відповідні зміни до закону.
"У Києві буде виготовлення паспорта за один день: сьогодні оформили, завтра отримали. Для обласних центрів це буде три робочих дні, тому що швидше логістика не дозволяє. Ця послуга буде трохи дорожчою, але вартість не буде захмарною, – зазначив Соколюк.
За його словами, ця ініціатива прибере простір для корупції, коли чиновники обіцяють виготовити паспорт швидше офіційного терміну. Водночас залишаться старі терміни виготовлення – 7 днів і 20 днів.
Крім того, з’явиться можливість за один візит оформити ID-карту і закордонний паспорт за зниженою вартістю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік
Сьогодні, 16:19
Через аварію Старе місто – без світла
Сьогодні, 16:07
В Україні закордонний паспорт можна буде виготовити за один день
Сьогодні, 16:02
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 15:50