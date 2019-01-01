Луцьк витратить 80 мільйонів на утримання ПТУ
Сьогодні, 19:42
У 2020 році із бюджету Луцької міської територіальної громади на утримання професійно-технічних училищ витратять 80 мільйонів гривень.
Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань у Палаці культури міста Луцька.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що загалом фінансуватимуть 5 ПТУ, де вчаться більше 2600 учнів, лише 22% із них – лучани.
Загалом із бюджету громади на утримання професійно-технічних училищ спрямують 80 мільйонів гривень. Окрім того, 9,6 мільйона, що надійдуть у формі субвенції, спрямують на виплату заробітної плати педагогам.
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Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань у Палаці культури міста Луцька.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що загалом фінансуватимуть 5 ПТУ, де вчаться більше 2600 учнів, лише 22% із них – лучани.
Загалом із бюджету громади на утримання професійно-технічних училищ спрямують 80 мільйонів гривень. Окрім того, 9,6 мільйона, що надійдуть у формі субвенції, спрямують на виплату заробітної плати педагогам.
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