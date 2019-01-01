Скільки у Луцьку витратять на ремонт доріг, прибирання та озеленення у 2020 році

Повідомили, скільки коштів у 2020 році спрямують із бюджету Луцької міської територіальної громади на потреби ЖКГ.Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань у Палаці культури міста Луцька.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що загалом на потреби житлово-комунальної сфери із загального фонду спрямують 126,7 мільйона гривень.19,4 мільйона витратять на озеленення міста, утримання парків та скверів, 21 мільйон – на експлуатацію мереж зовнішнього освітлення та оплати за електроенергію, 21 мільйон – санітарне прибирання міста. Ще 40,4 мільйона гривень підуть на утримання та поточний ремонт доріг. На капітальний ремонт доріг передбачили близько 70 мільйонів гривень.