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Експерти назвали ціну безпечного алкоголю на свята

Експерти назвали ціну безпечного алкоголю на свята
Напередодні новорічних свят, природно зростає попит на алкогольні напої. Шанси отруїтися досить високі у разі придбання нелегальної горілки, у пластику або ж тетратарі. Такий алкоголь, як правило, коштує дешевше за той, що виробляють легально на українських лікеро-горілчаних заводах.

Експерт Ігор Товкач стверджує, що серед усіх алкогольних напоїв, найчастіше підробляють саме горілку, - пише УНН.

“Такі дані підтверджують дослідження, і тому споживачам варто про це пам’ятати. Легальний та безпечний алкоголь, не може коштувати менше мінімальної роздрібної ціни (89 грн)”. — каже експерт.

Серед факторів, що повинні насторожити покупця алкоголю — тара. Пляшка горілки повинна бути скляна, з непошкодженою акцизною маркою та якісною поліграфією.

“Марка повинна бути приклеєна у заводський спосіб. А купувати потрібно у легальних точках продажу, в торгових мережах, що викликають довіру”, — говорить Товкач.

Нелегальний алкоголь, сьогодні в Україні, дуже добре маскують під легальний, наголошує експерт Олексій Дорошенко. І розрізнити підробку, знову ж, таки допоможе ціна.

“Ми бачимо біля магазинів стоїть купа наливайок, де можна купити дешевше, але проблема у тому що сьогодні такий алкоголь можна купити не лише у наливайках, його можна замовити через кур’єрські пошти, і його можна навіть побачити у торгових мережах. Тому якщо ви бачите в магазині горілку ціною вище за МРЦ — за 89 грн, можливо, це і є та сама гарантія, що це офіційний алкоголь”, — каже Дорошенко.

Експерт додав, що за його пам’яті не було випадків отруєння алкоголем, що куплений у легальній мережі магазині.

“Труяться люди, як правило, домішками технічного спирту, який потрапляє до харчового спирту під час нелегального виробництва — невідомо де і власноруч”, — каже він.

Дорошенко радить на горілці не економити, за 40 грн, однозначно не купувати. Але й переплачувати більш як 90 грн за пляшку — сенсу теж немає.

“Ми знаємо, що ті хто купують більш дорогий алкоголь, вони переплачують не за якість, а за більш відому торгівельну марку”, — додав Дорошенко.

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Теги: Україна
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