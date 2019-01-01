У Луцьку пішохід потрощив автівку і побив водія: шукають свідків. ФОТО
Сьогодні, 22:59
У Луцьку пішохід, який поконфліктував з водієм, пошкодив автомобіль і побив керманича.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив Андрій Карпук.
Так, 14 грудня 2019 року близько 12:30, на пішохідному переході трапився конфлікт між пішоходом і водієм автомобіля Skoda Fabia, сірого кольору. Йдеться про перехід, що навпроти Північного Ринку, перед заїздом на стоянку ТЦ «Фуршет», на вулиці Гордіюк.
"Внаслідок конфлікту, агресивний пішохід пошкодив зазначений автомобіль та наніс побої водію. Свідків інциденту просимо відгукнутись та повідомити за телефоном 102 або 0508440078 (Володимир)", - повідомив Андрій Карпук.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив Андрій Карпук.
Так, 14 грудня 2019 року близько 12:30, на пішохідному переході трапився конфлікт між пішоходом і водієм автомобіля Skoda Fabia, сірого кольору. Йдеться про перехід, що навпроти Північного Ринку, перед заїздом на стоянку ТЦ «Фуршет», на вулиці Гордіюк.
"Внаслідок конфлікту, агресивний пішохід пошкодив зазначений автомобіль та наніс побої водію. Свідків інциденту просимо відгукнутись та повідомити за телефоном 102 або 0508440078 (Володимир)", - повідомив Андрій Карпук.
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