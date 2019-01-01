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На Волині пенсіонер стверджує, що став жертвою ДТП і побиття її учасниками

На Волині пенсіонер стверджує, що став жертвою ДТП і побиття її учасниками
66-річний житель села Бережанка Горохівського району запевняє, що на трасі Львів–Луцьк біля села Шклинь на нього здійснив наїзд автомобіль Renault, після цього з автівки вискочило двоє молодиків і дали йому прочухана.

Про це повідомляє "Волинь нова".

Пенсіонер стверджує, мовляв, отримав стусанів за те, що чимчикував по дорозі, порушуючи правила дорожнього руху.

У Горохівську ЦРЛ пішохід потрапив із струсом головного мозку, забійними ранами обличчя, поперекового відділу хребта і напідпитку.

Що з його розповіді правда – з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Вони ж встановлюють особи «вчителів» ПДР і закликають дотримуватися загальноприйнятих норм на дорозі і водіїв, і перехожих.

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Теги: ДТП, аварія, Шклинь, Волинь, побиття
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