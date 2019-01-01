На Волині пенсіонер стверджує, що став жертвою ДТП і побиття її учасниками





Про це повідомляє "



Пенсіонер стверджує, мовляв, отримав стусанів за те, що чимчикував по дорозі, порушуючи правила дорожнього руху.



У Горохівську ЦРЛ пішохід потрапив із струсом головного мозку, забійними ранами обличчя, поперекового відділу хребта і напідпитку.



Що з його розповіді правда – з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Вони ж встановлюють особи «вчителів» ПДР і закликають дотримуватися загальноприйнятих норм на дорозі і водіїв, і перехожих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 66-річний житель села Бережанка Горохівського району запевняє, що на трасі Львів–Луцьк біля села Шклинь на нього здійснив наїзд автомобіль Renault, після цього з автівки вискочило двоє молодиків і дали йому прочухана.Про це повідомляє " Волинь нова ".Пенсіонер стверджує, мовляв, отримав стусанів за те, що чимчикував по дорозі, порушуючи правила дорожнього руху.У Горохівську ЦРЛ пішохід потрапив із струсом головного мозку, забійними ранами обличчя, поперекового відділу хребта і напідпитку.Що з його розповіді правда – з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Вони ж встановлюють особи «вчителів» ПДР і закликають дотримуватися загальноприйнятих норм на дорозі і водіїв, і перехожих.

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