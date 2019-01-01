На Волині пенсіонер стверджує, що став жертвою ДТП і побиття її учасниками
Сьогодні, 08:59
66-річний житель села Бережанка Горохівського району запевняє, що на трасі Львів–Луцьк біля села Шклинь на нього здійснив наїзд автомобіль Renault, після цього з автівки вискочило двоє молодиків і дали йому прочухана.
Про це повідомляє "Волинь нова".
Пенсіонер стверджує, мовляв, отримав стусанів за те, що чимчикував по дорозі, порушуючи правила дорожнього руху.
У Горохівську ЦРЛ пішохід потрапив із струсом головного мозку, забійними ранами обличчя, поперекового відділу хребта і напідпитку.
Що з його розповіді правда – з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Вони ж встановлюють особи «вчителів» ПДР і закликають дотримуватися загальноприйнятих норм на дорозі і водіїв, і перехожих.
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Про це повідомляє "Волинь нова".
Пенсіонер стверджує, мовляв, отримав стусанів за те, що чимчикував по дорозі, порушуючи правила дорожнього руху.
У Горохівську ЦРЛ пішохід потрапив із струсом головного мозку, забійними ранами обличчя, поперекового відділу хребта і напідпитку.
Що з його розповіді правда – з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Вони ж встановлюють особи «вчителів» ПДР і закликають дотримуватися загальноприйнятих норм на дорозі і водіїв, і перехожих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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