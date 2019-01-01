Дівчинці було 8 місяців, коли загинув тато: у дитини загиблого Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Життєрадісна, весела та енергійна дівчинка на ім’я17 грудня відзначає п’ятий день народження. Вона є донькою, рядового міліціонера роти патрульної служби міліції особливого призначення “Світязь” УМВС України. Сергій загинув 29 серпня 2014 року під час виходу так званим “зеленим коридором” на дорозі поміж с. Новокатеринівка та хутором Горбатенко, 3 вересня похований як тимчасово невстановлений Герой разом ще з 87 іншими бійцями на Запорізькому кладовищі. І лише після проведення експертизи ДНК перепохований на Волині 27 грудня того ж року разом зі ще 4-ма бійцями роти “Світязь”.На момент загибелі татка, Марті було лише неповних 9 місяців, але час невпинно летить вперед. Нині Мартуся ходить до дитячого садочка, у старшу групу. Де залюбки бавитися з дітками, малює фарбами та виготовляє аплікації з вихователями, також їй подобається ліпити фігурки з пластиліну. Любить збирати конструктор лего і пазли. З радістю відвідує і заняття з англійської мови, а також готується до школи.А ось вдома маленька красуня може проявити себе на повну. Тут Марта і співає, і виконує запальні танці. При цьому обов’язково потрібно ще й сукні переодягати, так наче справжня співачка дає концерти наживо на великій сцені.Окрім танців та співу, любить дівчинка переглядати мультфільми. Іменинниця безмежно любить природу і відпочинок на свіжому повітрі. Тому вона з сім’єю частенько вибираються до лісу, на озеро чи на дачу. А от за кордоном дівчинка ще не була, але дуже мріє десь подорожувати.Матуся Марти Валентина Сергіївна дуже хороша та відповідальна, попри свою зайнятість роботою намагається багато часу проводити з дітьми: водить їх на мультики, у музеї та просто прогулянки по місту.Частину компенсації по втраті годувальника сім’ї мама отримала і вдячна навіть за те, бо то була дуже значна поміч. Та більшість коштів, що заробляє Валентина, ідуть на оплату найманого житла, так як власного дому родина немає. А для дівчинки нині актуальний і одяг, і взуття (бо дитина росте швидко і речей вистачає лише на сезон, а далі гардероб потрібно оновлювати). Тому мама буде дуже вдячна кожному за підтримку. А ще слова подяки хоче додати всім, хто не забуває про її сім’ю, що опікуються її дівчатками, за їх не байдуже ставлення. Також дівчинка буде рада листуванню та вітальним листівкам (поштову адресу можна отримати у приват).Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).ПОМІНКЕВИЧ МАРТА - невдовзі 6 років (17.12.2013). м. Луцьк. Зріст: 122; Розмір взуття: 31.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.