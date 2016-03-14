«Ні» російській попсі і шансону в маршрутках: депутат Волиньради вимагає взятися за перевізників

Юрій Поліщук вимагає провести роботу із бізнесом на Волині, який використовує російську мову, зокрема – з перевізниками.



Такий запит Юрій Поліщук озвучив під час сесійного засідання 17 грудня.



Депутат наголосив на тому, що



Утім, на переконання Юрія Поліщука, досі всюди масово лунає російська попса та шансон, існують навіть російськомовні вивіски у кафе.



«Особливо багато російської музики у громадському транспорті, української – майже немає», - сказав депутат.



Тож він вимагає провести необхідну роботу, зокрема, з перевізниками, які працюють в області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Волинської обласної радивимагає провести роботу із бізнесом на Волині, який використовує російську мову, зокрема – з перевізниками.Такий запит Юрій Поліщук озвучив під час сесійного засідання 17 грудня.Депутат наголосив на тому, що обласна рада ще рік тому прийняла мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту , мотивуючи це тим, що він потрібен з метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації.Утім, на переконання Юрія Поліщука, досі всюди масово лунає російська попса та шансон, існують навіть російськомовні вивіски у кафе.«Особливо багато російської музики у громадському транспорті, української – майже немає», - сказав депутат.Тож він вимагає провести необхідну роботу, зокрема, з перевізниками, які працюють в області.

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