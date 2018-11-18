Звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоюватимуть тим, хто загинув на Сході
Сьогодні, 11:42
До положення про звання «Почесний громадянин Волині», затвердженого рішенням обласної ради, внесли зміни.
Зокрема, відтепер звання «Почесний громадянин Волині» може присвоюватися посмертно загиблим (померлим) жителям області, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції і операції об'єднаних сил (АТО/ООС) на Сході України та у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.
За таке рішення під час сесії 17 грудня проголосували 54 депутати.
У разі присвоєння звання посмертно членам сімей осіб, яким його присвоїли, вручатимуть посвідчення та пам’ятну статуетку з написом «Почесний громадянин Волині». Статуетку виготовлятимуть з прозорого акрилу і матиме форму видовженого ромба на прозорій основі, в центрі якого розміщені вигравірувані лазером Державний Герб України і напис «Почесний громадянин Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, відтепер звання «Почесний громадянин Волині» може присвоюватися посмертно загиблим (померлим) жителям області, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції і операції об'єднаних сил (АТО/ООС) на Сході України та у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.
За таке рішення під час сесії 17 грудня проголосували 54 депутати.
У разі присвоєння звання посмертно членам сімей осіб, яким його присвоїли, вручатимуть посвідчення та пам’ятну статуетку з написом «Почесний громадянин Волині». Статуетку виготовлятимуть з прозорого акрилу і матиме форму видовженого ромба на прозорій основі, в центрі якого розміщені вигравірувані лазером Державний Герб України і напис «Почесний громадянин Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоюватимуть тим, хто загинув на Сході
Сьогодні, 11:42
На Волині дитині-сироті купили квартиру
Сьогодні, 11:37
На Волині водій збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу
Сьогодні, 11:19
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:12
«Ні» російській попсі і шансону в маршрутках: депутат Волиньради вимагає взятися за перевізників
Сьогодні, 11:04