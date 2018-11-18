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Звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоюватимуть тим, хто загинув на Сході

Звання «Почесний громадянин Волині» посмертно присвоюватимуть тим, хто загинув на Сході
До положення про звання «Почесний громадянин Волині», затвердженого рішенням обласної ради, внесли зміни.

Зокрема, відтепер звання «Почесний громадянин Волині» може присвоюватися посмертно загиблим (померлим) жителям області, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції і операції об'єднаних сил (АТО/ООС) на Сході України та у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

За таке рішення під час сесії 17 грудня проголосували 54 депутати.

У разі присвоєння звання посмертно членам сімей осіб, яким його присвоїли, вручатимуть посвідчення та пам’ятну статуетку з написом «Почесний громадянин Волині». Статуетку виготовлятимуть з прозорого акрилу і матиме форму видовженого ромба на прозорій основі, в центрі якого розміщені вигравірувані лазером Державний Герб України і напис «Почесний громадянин Волині».

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Теги: Волинь, звання
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