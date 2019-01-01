Призначили керівника Волинського обласного перинатального центру
Сьогодні, 12:19
Виконувачка обов’язків генерального директора комунального підприємства «Волинський обласний перинатальний центр» Ірина Горавська очолила заклад на постійній основі.
Таке рішення прийняли депутати під час сесії Волиньради 17 грудня.
За призначення Ірини Горавської проголосували 44 депутати. Зауважимо, Ірина Горавська була єдиним кандидатом у конкурсі на цю посаду. Вона виконувала обов’язки головного лікаря комунального закладу з 2018 року.
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«Дякую, що повірили мені, повірили нам. Я подіваюся, що перинатальний центр займе гідне місце у медичному просторі країни і стане візитівкою Волині», - звернулася до депутатів Ірина Горавська під час сесії.
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Таке рішення прийняли депутати під час сесії Волиньради 17 грудня.
За призначення Ірини Горавської проголосували 44 депутати. Зауважимо, Ірина Горавська була єдиним кандидатом у конкурсі на цю посаду. Вона виконувала обов’язки головного лікаря комунального закладу з 2018 року.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Будинок щастя»: у Луцьку відкрили найпотужніший в Україні перинатальний центр. ФОТО
«Дякую, що повірили мені, повірили нам. Я подіваюся, що перинатальний центр займе гідне місце у медичному просторі країни і стане візитівкою Волині», - звернулася до депутатів Ірина Горавська під час сесії.
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