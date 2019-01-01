Обласна рада продає колишній обкомівський готель «Круча» у Луцьку
Сьогодні, 18:42
У Волинській обласній раді вирішили продати з аукціону приміщення колишнього обкомівського готелю, що знаходиться на вулиці Дубнівській у Луцьку.
Таке рішення депутати прийняли сьогодні, 17 грудня, під час сесійного засідання.
Більшістю голосів депутати вирішили приватизувати будівлю оздоровчого комплексу площею 846,0 м² та будівлю прохідної площею 6,4 м² шляхом продажу на аукціоні без умов.
Зауважимо, раніше ця споруда перебувала на балансі Луцького медколеджу, згодом її передали на баланс КП «Волиньприродресурс».
У різні часи були пропозиції облаштувати у цьому місці навчальний корпус коледжу, лікарську амбулаторію, центр реабілітації. До занепаду там був профілакторій луцького водоканалу.
Довідково.
Історія будівлі, яка відома під назвою «Круча», тягнеться із 70-х років. Будували "Кручу" при секретареві Волинського обкому Леонідові Палажченку. Початок будівництва припадає на 1978 рік, а здавали під Новий рік: 29 грудня 1980-го.
Уже в ті роки поруч зі спорудою знаходилася школа-інтернат (так і дотепер). Тож, відомо, що на будівництві обкомівської дачі працювали діти. Тоді учнями школи були сироти та напівсироти.
Бюджету "Круча" обійшла в кругленьку суму: у 1979 році на будівництво було передбачено 100 тисяч карбованців державних капіталовкладень.
Згодом секретар Волинського обкому Леонід Палажченко проситиме виділити гроші з резервного фонду. А після здачі в експлуатацію споруду передадуть на баланс міському об'єднанню готельного господарства. Офіційно - тут мали приймати іноземних гостей. Коли у країні сталися "перетрубації", готель для членів іноземних делегацій раптом став на папері "гуртожитком обкому КПУ", в 1991-му під такою назвою "Кручу" передали на баланс загального відділу облвиконкому.
Через 9 років після здачі в експлуатацію, коли СРСР рухнув додолу, ці вихованці адресували листа тодішньому нардепу від Волині Андрієві Бондарчуку із проханням віддати "Кручу" на баланс інтернату.
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Таке рішення депутати прийняли сьогодні, 17 грудня, під час сесійного засідання.
Більшістю голосів депутати вирішили приватизувати будівлю оздоровчого комплексу площею 846,0 м² та будівлю прохідної площею 6,4 м² шляхом продажу на аукціоні без умов.
Зауважимо, раніше ця споруда перебувала на балансі Луцького медколеджу, згодом її передали на баланс КП «Волиньприродресурс».
У різні часи були пропозиції облаштувати у цьому місці навчальний корпус коледжу, лікарську амбулаторію, центр реабілітації. До занепаду там був профілакторій луцького водоканалу.
Довідково.
Історія будівлі, яка відома під назвою «Круча», тягнеться із 70-х років. Будували "Кручу" при секретареві Волинського обкому Леонідові Палажченку. Початок будівництва припадає на 1978 рік, а здавали під Новий рік: 29 грудня 1980-го.
Уже в ті роки поруч зі спорудою знаходилася школа-інтернат (так і дотепер). Тож, відомо, що на будівництві обкомівської дачі працювали діти. Тоді учнями школи були сироти та напівсироти.
Бюджету "Круча" обійшла в кругленьку суму: у 1979 році на будівництво було передбачено 100 тисяч карбованців державних капіталовкладень.
Згодом секретар Волинського обкому Леонід Палажченко проситиме виділити гроші з резервного фонду. А після здачі в експлуатацію споруду передадуть на баланс міському об'єднанню готельного господарства. Офіційно - тут мали приймати іноземних гостей. Коли у країні сталися "перетрубації", готель для членів іноземних делегацій раптом став на папері "гуртожитком обкому КПУ", в 1991-му під такою назвою "Кручу" передали на баланс загального відділу облвиконкому.
Через 9 років після здачі в експлуатацію, коли СРСР рухнув додолу, ці вихованці адресували листа тодішньому нардепу від Волині Андрієві Бондарчуку із проханням віддати "Кручу" на баланс інтернату.
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Коментарі 1
Де вас грамоті учили? "пертурбація" треба писати. "Перетрубація" це тема водоканалу.
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