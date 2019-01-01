Обласна рада продає колишній обкомівський готель «Круча» у Луцьку

У Волинській обласній раді вирішили продати з аукціону приміщення колишнього обкомівського готелю, що знаходиться на вулиці Дубнівській у Луцьку.Таке рішення депутати прийняли сьогодні, 17 грудня, під час сесійного засідання.Більшістю голосів депутати вирішили приватизувати будівлю оздоровчого комплексу площею 846,0 м² та будівлю прохідної площею 6,4 м² шляхом продажу на аукціоні без умов.Зауважимо, раніше ця споруда перебувала на балансі Луцького медколеджу, згодом її передали на баланс КП «Волиньприродресурс».У різні часи були пропозиції облаштувати у цьому місці навчальний корпус коледжу, лікарську амбулаторію, центр реабілітації. До занепаду там був профілакторій луцького водоканалу.