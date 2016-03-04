Коли в Україну повернуться морози: прогноз синоптиків





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"У наступні три доби, 18-20 грудня, в Україні без опадів. Вночі та вранці місцями, крім північних областей, туман", - повідомили синоптики.



Найближчої ночі у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.



"Температура у середу вночі 1-6° тепла, вдень 9-15°, у східних та центральних областях 5-9° тепла; у четвер та у п'ятницю поступове зниження температури вночі до 3° тепла - 3° морозу, вдень до 1-8° тепла", - додали в гідрометцентрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні найближчими днями очікується погода без опадів, у середу, 18 грудня, температура повітря сягатиме місцями 15 градусів тепла, а вже у четвер та п'ятницю, 19-20 грудня, буде поступове зниження температури.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У наступні три доби, 18-20 грудня, в Україні без опадів. Вночі та вранці місцями, крім північних областей, туман", - повідомили синоптики.Найближчої ночі у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с."Температура у середу вночі 1-6° тепла, вдень 9-15°, у східних та центральних областях 5-9° тепла; у четвер та у п'ятницю поступове зниження температури вночі до 3° тепла - 3° морозу, вдень до 1-8° тепла", - додали в гідрометцентрі.

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