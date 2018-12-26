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У Ківерцях горить «бляхарня». ФОТО. ВІДЕО

У Ківерцях горить «бляхарня». ФОТО. ВІДЕО
У Ківерцях на вулиці Чкалова, поворот на Рожище, горить підприємство з виготовлення металу.

Про це у соціальній мережі Facebook написав користувач Dmytro Petrychuk.

"Бляхарня" зайнялася сьогодні, 17 грудня, ввечері.

Коментатори зазначають, що на місце виїхали 5 пожежних автомобілів з Луцька.

Інформації про потерпілих наразі немає.

Деталі - згодом.

У Ківерцях горить «бляхарня». ФОТО. ВІДЕО
У Ківерцях горить «бляхарня». ФОТО. ВІДЕО







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Теги: пожежа, Ківерці, завод
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