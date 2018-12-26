У Ківерцях горить «бляхарня». ФОТО. ВІДЕО





Про це у соціальній мережі Facebook написав користувач Dmytro Petrychuk.



"Бляхарня" зайнялася сьогодні, 17 грудня, ввечері.



Коментатори зазначають, що на місце виїхали 5 пожежних автомобілів з Луцька.



Інформації про потерпілих наразі немає.



Деталі - згодом.

















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