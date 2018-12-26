У Ківерцях горить «бляхарня». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:44
У Ківерцях на вулиці Чкалова, поворот на Рожище, горить підприємство з виготовлення металу.
Про це у соціальній мережі Facebook написав користувач Dmytro Petrychuk.
"Бляхарня" зайнялася сьогодні, 17 грудня, ввечері.
Коментатори зазначають, що на місце виїхали 5 пожежних автомобілів з Луцька.
Інформації про потерпілих наразі немає.
Деталі - згодом.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав користувач Dmytro Petrychuk.
"Бляхарня" зайнялася сьогодні, 17 грудня, ввечері.
Коментатори зазначають, що на місце виїхали 5 пожежних автомобілів з Луцька.
Інформації про потерпілих наразі немає.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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