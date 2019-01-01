У Луцьку буде нова маршрутка замість автобусів № 9а і 9
Сьогодні, 11:38
У Луцьку вирішили впровадити одну маршрутку замість двох – 9 і 9а.
Таке рішення прийняли сьогодні, 18 грудня, під час засідання виконавчого комітету.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що маршрути № 9а та 9 об’єднають в один, оскільки вони фактично дублюють один одного, а кількість маршруток у місті – завелика.
«Зараз працюють понад 100 автобусів. Не закритими є лише два мікрорайони – це Вишків і Вересневе. Таке об’єднання дасть можливість скоротити кількість кількість автобусів. Але думаю, лучани будуть повністю задоволені», - сказав він.
Зауважимо, що маршрут з’єднуватиме мікрорайон Вересневе з вулицею Теремнівською.
«Основна його мета – закрити сполучення з мікрорайоном Вересневе», - зауважив Степанов.
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Таке рішення прийняли сьогодні, 18 грудня, під час засідання виконавчого комітету.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що маршрути № 9а та 9 об’єднають в один, оскільки вони фактично дублюють один одного, а кількість маршруток у місті – завелика.
«Зараз працюють понад 100 автобусів. Не закритими є лише два мікрорайони – це Вишків і Вересневе. Таке об’єднання дасть можливість скоротити кількість кількість автобусів. Але думаю, лучани будуть повністю задоволені», - сказав він.
Зауважимо, що маршрут з’єднуватиме мікрорайон Вересневе з вулицею Теремнівською.
«Основна його мета – закрити сполучення з мікрорайоном Вересневе», - зауважив Степанов.
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Коментарі 1
Маразм! То РІЗНІ маршрути!
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