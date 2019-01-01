У Луцьку буде нова маршрутка замість автобусів № 9а і 9

У Луцьку вирішили впровадити одну маршрутку замість двох – 9 і 9а.Таке рішення прийняли сьогодні, 18 грудня, під час засідання виконавчого комітету.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що маршрути № 9а та 9 об’єднають в один, оскільки вони фактично дублюють один одного, а кількість маршруток у місті – завелика.«Зараз працюють понад 100 автобусів. Не закритими є лише два мікрорайони – це Вишків і Вересневе. Таке об’єднання дасть можливість скоротити кількість кількість автобусів. Але думаю, лучани будуть повністю задоволені», - сказав він.Зауважимо, що маршрут з’єднуватиме мікрорайон Вересневе з вулицею Теремнівською.«Основна його мета – закрити сполучення з мікрорайоном Вересневе», - зауважив Степанов.