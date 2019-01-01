У Ковелі – подвійна аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Автопригода трапилась 18 грудня приблизно о 15 годині на вулиці Брестській. На місці події працюють три автівки поліцейських.



Легковики зазнали механічних пошкоджень. Інформації про постраждалих наразі немає.



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