У Ковелі – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:03
У Ковелі сталась аварія за участі трьох автівок: Mercedes Vito, Renault Trafic і Renault Master.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода трапилась 18 грудня приблизно о 15 годині на вулиці Брестській. На місці події працюють три автівки поліцейських.
Легковики зазнали механічних пошкоджень. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода трапилась 18 грудня приблизно о 15 годині на вулиці Брестській. На місці події працюють три автівки поліцейських.
Легковики зазнали механічних пошкоджень. Інформації про постраждалих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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