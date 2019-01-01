У Луцьку – різанина у багатоповерхівці. ВІДЕО

У Луцьку у багатоповерхівці неподалік ресторану «Золотий дракон» учора, 17 грудня, сталася різанина між двома молодими чоловіками.Про цестало відомо з власних джерел.Під час спільної пиятики між чоловіками виникла сварка, в ході якої один з чоловіків напав із ножем на іншого.Відомо, що поранений чоловік босоніж ішов вулицею і вздовж усього свого шляху залишав криваві сліди.Як зазначив речник ГУНП у Волинській області, з Луцької міської клінічної лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію в реанімацію з різаною раною 26-річного волинянина.За фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.