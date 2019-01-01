У Луцьку – різанина у багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
У Луцьку у багатоповерхівці неподалік ресторану «Золотий дракон» учора, 17 грудня, сталася різанина між двома молодими чоловіками.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Під час спільної пиятики між чоловіками виникла сварка, в ході якої один з чоловіків напав із ножем на іншого.
Відомо, що поранений чоловік босоніж ішов вулицею і вздовж усього свого шляху залишав криваві сліди.
Як зазначив речник ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль, з Луцької міської клінічної лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію в реанімацію з різаною раною 26-річного волинянина.
За фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Під час спільної пиятики між чоловіками виникла сварка, в ході якої один з чоловіків напав із ножем на іншого.
Відомо, що поранений чоловік босоніж ішов вулицею і вздовж усього свого шляху залишав криваві сліди.
Як зазначив речник ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль, з Луцької міської клінічної лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію в реанімацію з різаною раною 26-річного волинянина.
За фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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