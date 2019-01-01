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У Луцьку – різанина у багатоповерхівці. ВІДЕО

У Луцьку – різанина у багатоповерхівці. ВІДЕО
У Луцьку у багатоповерхівці неподалік ресторану «Золотий дракон» учора, 17 грудня, сталася різанина між двома молодими чоловіками.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Під час спільної пиятики між чоловіками виникла сварка, в ході якої один з чоловіків напав із ножем на іншого.

Відомо, що поранений чоловік босоніж ішов вулицею і вздовж усього свого шляху залишав криваві сліди.

Як зазначив речник ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль, з Луцької міської клінічної лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію в реанімацію з різаною раною 26-річного волинянина.

За фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.



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Теги: різанина, Луцьк, кров, сліди
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