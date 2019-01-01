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На Волині замерзли на смерть двоє чоловіків

На Волині замерзли на смерть двоє чоловіків
Двоє волинян замерзли на смерть.

Обидва трагічні випадки стались у Горохівському районі, - пише газета Волинь-нова.

Так, близько 17 години між селами Мирним і Бережанкою перехожий вияв тіло чоловіка. За попередньою інформацією, 58-річний чоловік ішов навпростець із траси неподалік села Вільгельмівка. Згідно зі зареєстрованим місцем проживання, лучанин крокував до батьківської хати на хуторі Десятині.

Зазначають, що швидше за все чоловік був напідпитку і заблукав. Чоловіка знайшли на березі водойми.

Інший трагічний випадок стався із 55-річним жителем селища Ратне, який, кажуть, на Горохівщині знайшов собі співмешканку. Його близько десятої години ранку місцеві знайшли неподалік залізничного переїзду в селищі Сенкевичівці. Біля померлого чоловіка знайшли пляшку з горілчано-спиртовою сумішшю, що лежала поруч.


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Теги: Волинь, смерть, чоловіки
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