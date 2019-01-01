На Волині замерзли на смерть двоє чоловіків





Обидва трагічні випадки стались у Горохівському районі, - пише газета



Так, близько 17 години між селами Мирним і Бережанкою перехожий вияв тіло чоловіка. За попередньою інформацією, 58-річний чоловік ішов навпростець із траси неподалік села Вільгельмівка. Згідно зі зареєстрованим місцем проживання, лучанин крокував до батьківської хати на хуторі Десятині.



Зазначають, що швидше за все чоловік був напідпитку і заблукав. Чоловіка знайшли на березі водойми.



Інший трагічний випадок стався із 55-річним жителем селища Ратне, який, кажуть, на Горохівщині знайшов собі співмешканку. Його близько десятої години ранку місцеві знайшли неподалік залізничного переїзду в селищі Сенкевичівці. Біля померлого чоловіка знайшли пляшку з горілчано-спиртовою сумішшю, що лежала поруч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє волинян замерзли на смерть.Обидва трагічні випадки стались у Горохівському районі, - пише газета Волинь-нова Так, близько 17 години між селами Мирним і Бережанкою перехожий вияв тіло чоловіка. За попередньою інформацією, 58-річний чоловік ішов навпростець із траси неподалік села Вільгельмівка. Згідно зі зареєстрованим місцем проживання, лучанин крокував до батьківської хати на хуторі Десятині.Зазначають, що швидше за все чоловік був напідпитку і заблукав. Чоловіка знайшли на березі водойми.Інший трагічний випадок стався із 55-річним жителем селища Ратне, який, кажуть, на Горохівщині знайшов собі співмешканку. Його близько десятої години ранку місцеві знайшли неподалік залізничного переїзду в селищі Сенкевичівці. Біля померлого чоловіка знайшли пляшку з горілчано-спиртовою сумішшю, що лежала поруч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію