Лучанам розповіли про можливості започаткування власної справи за сприяння служби зайнятості

У Луцьку розповідали про переваги ведення бізнесу, можливості започаткування власної справи за сприяння служби зайнятості, наскільки впливає складений бізнес-план на успіх справи.Про це говорили 18 грудня під час ранкової зустрічі майбутніх підприємців із тими, хто вже впевнено крокує своїм шляхом, - інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.До участі в заході долучився директор Волинського обласного центру зайнятості«Державну службу зайнятості загалом і центри зайнятості зокрема, суспільство завжди сприймало за залишковим принцом. Але насправді ми можемо дати значно більше для шукача роботи і роботодавця, ніж здається на перший погляд. Такі зустрічі – свідчення того, що ми змінюємося, ламаємо стереотипи, реально показуємо, що ми справді сучасні та ефективні», – зазначив Роман Романюк.Очільник служби зайнятості на Волині наголосив на важливості співпраці організації з бізнесом.«Добре, що сьогодні бізнес відкритий і здебільшого соціально орієнтований, готовий до співпраці. Я дякую власникові Soul Bar&Kithen за наданий майданчик для нашого неформального спілкування. Дуже класно те, що нам вдається ламати стереотип про те, що державна служба зайнятості – велика чиновницька машина, яка важко повертається. Насправді, її фахівці – абсолютно сучасні, професійні, активні люди, які мають класні ідеї і втілюють їх разом із вами. Для мене наша співпраця дуже важлива.Кожен стартап – це внесок у розвиток економіки. Завжди захоплююся людьми, які започатковують бізнес, тому що вони ризикують, беруть на себе відповідальність і йдуть до своєї мети, не чекаючи нічого не від кого. Бажаю усім віри у власні сили, впевненості і реалізації всього запланованого», – налаштував присутніх на позитивний лад Роман Романюк.Про те, як руйнувався її стереотип про центри зайнятості та перший крок до власної справи розповіла фахівець із проектної діяльності. Без якісного бізнес-плану не буває вдалого бізнесу. Скласти власний, для когось і перший бізнес-план, підвищити професійний рівень та набути додаткових знань майбутні підприємці можуть на безооплатних (за направленням служби зайнятості) двохтижневих курсах «Підприємець-початківець», які організовують на базі Волинського коледжу національного університету харчових технологій. Про цей навчальний заклад говорила– завідувачка відділення економіки та підприємництва НУХТ. Про стартапи в житловому секторі розповів експерт із енергозбереженняЧасто для того, щоб наважитися почати власну справу, потрібно лише отримати певну сукупність практичних знань і навичок, надихнутися досвідом тих, хто вже успішно створив власний бізнес, дізнатися про нові джерела фінансування. Про можливості для бізнесу в рамках підтримки програми розвитку ООН розповіла регіональний координатор. Про програму підтримки малого і середнього підприємництва у місті Луцьку поінформував– начальник відділу розвитку підприємництва та реклами управління розвитку підприємництва і реклами Луцької міської ради.До слова, на базі Луцького міського центру зайнятості від липня 2017 року працює Центр розвитку підприємництва. Робота Центру спрямована на підтримку становлення та успішного розвитку підприємництва. Центр став інформаційним майданчиком та корисним сервісом для підприємців, де вони можуть отримати фахову консультацію, відвідати бізнес-тренінги, семінари з ведення бізнесу, написання бізнес-планів, пройти бліц-навчання з актуальних питань.