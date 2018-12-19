На трасі у Ківерцівському районі – аварія за участю автобуса: потерпілу вирізали рятувальники

У селі Озеро Ківерцівського району на так званій маневицькій трасі зіткнулися автобус та легковий автомобіль. Аварія, у якій є потерпілі, сталася майже опівдні 19 грудня.Про цеповідомили очевидці.Факт підтвердили у ГУНП у Волинській області. Інформують, що на місце виїхала слідо-оперативна група.За попередньою інформацією, загиблих у аварії немає, але є один потерпілий, якого госпіталізували.Очевидці ж розповідають, що на місці працювали рятувальники та дві карети «швидких». Запевняють, що потерпіла – жінка, її вирізали з транспортного засобу. Автобус, якого сполучення потрапив у ДТП, наразі невідомо.Деталі – згодом.