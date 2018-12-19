На трасі у Ківерцівському районі – аварія за участю автобуса: потерпілу вирізали рятувальники
Сьогодні, 13:31
У селі Озеро Ківерцівського району на так званій маневицькій трасі зіткнулися автобус та легковий автомобіль. Аварія, у якій є потерпілі, сталася майже опівдні 19 грудня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Факт підтвердили у ГУНП у Волинській області. Інформують, що на місце виїхала слідо-оперативна група.
За попередньою інформацією, загиблих у аварії немає, але є один потерпілий, якого госпіталізували.
Очевидці ж розповідають, що на місці працювали рятувальники та дві карети «швидких». Запевняють, що потерпіла – жінка, її вирізали з транспортного засобу. Автобус, якого сполучення потрапив у ДТП, наразі невідомо.
Деталі – згодом.
Фото - Ruslan Homyak.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Факт підтвердили у ГУНП у Волинській області. Інформують, що на місце виїхала слідо-оперативна група.
За попередньою інформацією, загиблих у аварії немає, але є один потерпілий, якого госпіталізували.
Очевидці ж розповідають, що на місці працювали рятувальники та дві карети «швидких». Запевняють, що потерпіла – жінка, її вирізали з транспортного засобу. Автобус, якого сполучення потрапив у ДТП, наразі невідомо.
Деталі – згодом.
Фото - Ruslan Homyak.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Митрополит Михаїл освятив накупольні хрести у селі на Волині
Сьогодні, 14:16
На трасі у Ківерцівському районі – аварія за участю автобуса: потерпілу вирізали рятувальники
Сьогодні, 13:31
На Волині відкрили третій сервісний центр МВС з новими «родзинками»: екскурсія у Камені-Каширському. ФОТО
Сьогодні, 13:24
Лучанам розповіли про можливості започаткування власної справи за сприяння служби зайнятості
Сьогодні, 13:04