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У Львові на балконі квартири багатоповерхівки виявили майже 1700 кажанів. ФОТО

У Львові на балконі квартири багатоповерхівки виявили майже 1700 кажанів. ФОТО
На балконі квартири багатоповерхівки у Львові виявили близько 1700 кажанів, які прилаштувалися там для зимової сплячки.

Мешканці квартири спочатку помітили у себе на балконі кілька кажанів, однак згодом, коли їх стало дуже багато, звернулися за допомогою до надзвичайників, - пише Zaxid.net.

Фото засилля кажанів на балконі львівської багатоповерхівки оприлюднив у Facebook півробітник Інституту екології Карпат НАН України Андрій-Тарас Башта.

Зі слів науковця, на прохання господарів квартири йому довелося забирати кажанів з балкону. Під час забирання він нарахував близько 1700 тваринок. Процес пошуків і збору тривав майже чотири години. Оскільки зараз у Львові тепло, кажанів випустили на волю і вони подалися шукати нові місця для зимівлі.

«Безсумнівний рекорд як мінімум для України», - прокоментував знахідку Андрій-Тарас Башта.

У коментарі ZAXID.NET науковець уточнив, що кажани вечірниці дозірної знайшли собі місце для зимівлі на балконі квартири сьомого поверху у багатоповерховому будинку у районі вул. Мазепи. Мешканці квартири спокійно сприймали таке сусідство, поки не помітили, що кількість звірів зросла до величезної кількості. Тоді звернулися за допомогою на гарячу лінію міста та до надзвичайників, які і сконтактували мешканців із Андрієм-Тарасом Баштою.

У Львові на балконі квартири багатоповерхівки виявили майже 1700 кажанів. ФОТО
У Львові на балконі квартири багатоповерхівки виявили майже 1700 кажанів. ФОТО
У Львові на балконі квартири багатоповерхівки виявили майже 1700 кажанів. ФОТО

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Теги: кажани, квартира, Львів
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