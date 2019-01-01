У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат

У Білорусі стратили засудженого за подвійне вбивствоПро це повідомляє білоруський телеканал Еспресо.Смертний вирок виніс Могилевський обласний суд. 36-річного жителя Бобруйська Олександра Осиповича засудили до вищої міри покарання за вбивство двох жінок - 26-річноїі 27-річноїЗлочинець убив дівчат в липні минулого року в квартирі своєї матері в Бобруйську. Одну дівчину Осипович зарізав, завдав їй 16 ножових поранень, другу вбив молотком. Експерти нарахували 77 ударів.Клопотання вбивці до Верховного суду і до керівників країни залишилися без задоволення.У 2019 році в Білорусі було виконано в цілому три смертних вироки. Ще два, які винесли восени, очікують свого виконання.В Європі Білорусь залишається єдиною державою, де досі відсутній мораторій на смертну кару. За останні 20 років в Білорусі розстріляли понад 400 осіб.