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У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат

У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат
У Білорусі стратили засудженого за подвійне вбивство Олександра Осиповича

Про це повідомляє білоруський телеканал Еспресо.

Смертний вирок виніс Могилевський обласний суд. 36-річного жителя Бобруйська Олександра Осиповича засудили до вищої міри покарання за вбивство двох жінок - 26-річної Христини Крушкіної і 27-річної Олесі Климової.

Злочинець убив дівчат в липні минулого року в квартирі своєї матері в Бобруйську. Одну дівчину Осипович зарізав, завдав їй 16 ножових поранень, другу вбив молотком. Експерти нарахували 77 ударів.

Клопотання вбивці до Верховного суду і до керівників країни залишилися без задоволення.

У 2019 році в Білорусі було виконано в цілому три смертних вироки. Ще два, які винесли восени, очікують свого виконання.

В Європі Білорусь залишається єдиною державою, де досі відсутній мораторій на смертну кару. За останні 20 років в Білорусі розстріляли понад 400 осіб.

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Теги: Білорусь
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