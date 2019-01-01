У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат
Сьогодні, 03:08
У Білорусі стратили засудженого за подвійне вбивство Олександра Осиповича
Про це повідомляє білоруський телеканал Еспресо.
Смертний вирок виніс Могилевський обласний суд. 36-річного жителя Бобруйська Олександра Осиповича засудили до вищої міри покарання за вбивство двох жінок - 26-річної Христини Крушкіної і 27-річної Олесі Климової.
Злочинець убив дівчат в липні минулого року в квартирі своєї матері в Бобруйську. Одну дівчину Осипович зарізав, завдав їй 16 ножових поранень, другу вбив молотком. Експерти нарахували 77 ударів.
Клопотання вбивці до Верховного суду і до керівників країни залишилися без задоволення.
У 2019 році в Білорусі було виконано в цілому три смертних вироки. Ще два, які винесли восени, очікують свого виконання.
В Європі Білорусь залишається єдиною державою, де досі відсутній мораторій на смертну кару. За останні 20 років в Білорусі розстріляли понад 400 осіб.
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Про це повідомляє білоруський телеканал Еспресо.
Смертний вирок виніс Могилевський обласний суд. 36-річного жителя Бобруйська Олександра Осиповича засудили до вищої міри покарання за вбивство двох жінок - 26-річної Христини Крушкіної і 27-річної Олесі Климової.
Злочинець убив дівчат в липні минулого року в квартирі своєї матері в Бобруйську. Одну дівчину Осипович зарізав, завдав їй 16 ножових поранень, другу вбив молотком. Експерти нарахували 77 ударів.
Клопотання вбивці до Верховного суду і до керівників країни залишилися без задоволення.
У 2019 році в Білорусі було виконано в цілому три смертних вироки. Ще два, які винесли восени, очікують свого виконання.
В Європі Білорусь залишається єдиною державою, де досі відсутній мораторій на смертну кару. За останні 20 років в Білорусі розстріляли понад 400 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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