У Володимирі молодики поцупили святкову інсталяцію-гнома. ФОТО





Про це пише інтернет-видання



Зазначимо, що у центрі Володимира 19-го грудня з’явилося близько десятка різноманітних інсталяцій у рамках конкурсу «Зимова феєрія». Одна з них у вигляді гнома не дожила до ранку наступного дня. Хлопців, які понищили інсталяцію зафіксували камери.



Троє юнаків спочатку фотографувалися біля гнома, потім зняли його «одіж» і пішли вулицею Ковельською у напрямку багатоповерхівок.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 20-го грудня у центрі Володимира-Волинського троє молодиків понищили святкову інсталяцію у вигляді гнома і поцупили його «одяг». Вандалів зафіксували камери спостереження.Про це пише інтернет-видання «БУГ» Зазначимо, що у центрі Володимира 19-го грудня з’явилося близько десятка різноманітних інсталяцій у рамках конкурсу «Зимова феєрія». Одна з них у вигляді гнома не дожила до ранку наступного дня. Хлопців, які понищили інсталяцію зафіксували камери.Троє юнаків спочатку фотографувалися біля гнома, потім зняли його «одіж» і пішли вулицею Ковельською у напрямку багатоповерхівок.Хто впізнає обличчя любителів костюмованих походів, просять звернутися до інтернет-видання «БУГ» у facebook або ж написати на скриньку [email protected]

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