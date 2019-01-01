У Володимирі молодики поцупили святкову інсталяцію-гнома. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Вночі 20-го грудня у центрі Володимира-Волинського троє молодиків понищили святкову інсталяцію у вигляді гнома і поцупили його «одяг». Вандалів зафіксували камери спостереження.
Про це пише інтернет-видання «БУГ».
Зазначимо, що у центрі Володимира 19-го грудня з’явилося близько десятка різноманітних інсталяцій у рамках конкурсу «Зимова феєрія». Одна з них у вигляді гнома не дожила до ранку наступного дня. Хлопців, які понищили інсталяцію зафіксували камери.
Троє юнаків спочатку фотографувалися біля гнома, потім зняли його «одіж» і пішли вулицею Ковельською у напрямку багатоповерхівок.
Хто впізнає обличчя любителів костюмованих походів, просять звернутися до інтернет-видання «БУГ» у facebook або ж написати на скриньку [email protected]
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Про це пише інтернет-видання «БУГ».
Зазначимо, що у центрі Володимира 19-го грудня з’явилося близько десятка різноманітних інсталяцій у рамках конкурсу «Зимова феєрія». Одна з них у вигляді гнома не дожила до ранку наступного дня. Хлопців, які понищили інсталяцію зафіксували камери.
Троє юнаків спочатку фотографувалися біля гнома, потім зняли його «одіж» і пішли вулицею Ковельською у напрямку багатоповерхівок.
Хто впізнає обличчя любителів костюмованих походів, просять звернутися до інтернет-видання «БУГ» у facebook або ж написати на скриньку [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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