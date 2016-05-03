У Польщі роботодавець побив українця, бо той не хотів працювати «на чорно»
Сьогодні, 20:25
Громадянин України місяць відпрацював у Польщі нелегально, а коли почав вимагати офіційного працевлаштування, був побитий.
Історію чоловіка описала Gazeta Wyborcza, пoвідoмляє Yavp.pl.
46-річний українець разом з дружиною переїхав до Варшави декілька місяців тому. У листопаді влаштувався на роботу озеленювачем - доглядав за клумбами та газонами на території закритого житлового масиву.
Працював без офіційного оформлення, роботодавець обіцяв підготувати необхідні документи, але весь час зволікав з цим. Згодом замість обіцяних 2,5 тисяч злотих на руки почав платити менше. Після цього українець звернувся по допомогу до адміністрації житлового масиву та ужонду столичного району.
Коли роботодавець про це довідався, то покликав чоловіка на зустріч, під час якої накинувся на нього з кулаками. При цьому він ображав українця.
Потерпілий повідомив про інцидент поліцію, а також пообіцяв звернутися до інспекції праці.
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Історію чоловіка описала Gazeta Wyborcza, пoвідoмляє Yavp.pl.
46-річний українець разом з дружиною переїхав до Варшави декілька місяців тому. У листопаді влаштувався на роботу озеленювачем - доглядав за клумбами та газонами на території закритого житлового масиву.
Працював без офіційного оформлення, роботодавець обіцяв підготувати необхідні документи, але весь час зволікав з цим. Згодом замість обіцяних 2,5 тисяч злотих на руки почав платити менше. Після цього українець звернувся по допомогу до адміністрації житлового масиву та ужонду столичного району.
Коли роботодавець про це довідався, то покликав чоловіка на зустріч, під час якої накинувся на нього з кулаками. При цьому він ображав українця.
Потерпілий повідомив про інцидент поліцію, а також пообіцяв звернутися до інспекції праці.
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Коментарі 1
за 15 тисяч принижуватися в Польщі, якщо на Кромберзі платять так само.
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