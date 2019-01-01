«Тримаємо руку на пульсі ринку праці», – директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. ІНТЕРВ'Ю

Упродовж 2019-го Волинській обласній службі зайнятості вдалося реалізувати чимало, однак не менше – у планах на прийдешній рік.Реформи, нововведення, досягнення і плани – яким був рік, що минає, для Волинської обласної служби зайнятості – у підсумковому інтерв’ю директора Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка для газети «Твій вибір».Насправді, важко виокремити особливий напрямок нашої роботи і, відповідно, те, чим пишаємося найбільше. Адже за кожною цифрою, яку ми маємо в підсумку, стоїть повсякденна злагоджена робота команди обласної служби зайнятості. Для нас важливий показник не в цифрах, а в ефективності допомоги клієнтам. Служба зайнятості пережила чимало реформ, як для одного року. Впевнений, результат вартий зусиль, докладених до їх впровадження.Перш за все, співпраця кар’єрного радника та безробітного будується на взаємних зобов’язаннях особи і служби зайнятості задля досягнення єдиної мети – працевлаштування. Сьогодні у Волинській області працюють 76 кар’єрних радників. За 11 місяців цього року ми працевлаштували 26,2 тисячі осіб, що на 0,9 % більше від минулорічного показника. На 1,3 % зросла питома вага працевлаштованих осіб до набуття статусу безробітного. Цього року вона становить 61,6 %. Рівень працевлаштування безробітних становить 41,9 %, що також на 1,9 % більше від показника 2018 року. Тішить те, що ми дали змогу 143-м особам відкрити власну справу і допомогли зробити крок до успіху. До слова, цей показник зріс на 16,3 % порівняно з минулорічним. Знову ж таки, це свідчення злагодженої роботи всього колективу, яке дало позитивний результат, відображений у цифрах.Ми тримаємо руку на пульсі ринку праці та з кожним роком посилюємо співпрацю з професійно-технічними навчальними закладами. Зараз дуже важливо популяризувати та показати реальну престижність робітничих професій. Упродовж 11 місяців цього року на підготовку та перепідготовку за робітничими професіями направили 280 безробітних за 22 напрямками. Навчали, зокрема, адміністраторів, верстатників деревообробних верстатів, верстатників широкого профілю, електрогазозварників, візажистів, кравців, флористів… позитивний і рівень працевлаштування безробітних після закінчення навчання – 98,5 %. Для підтримання конкурентоспроможності незайнятого населення видали 20 ваучерів на навчання особам, старшим 45-ти років. Семеро безробітних отримали професію кухар, ще тринадцятеро – електрогазозварник. Загальна кількість осіб, які скористалися послугою профнавчання, перевищує три тисячі.У своїй роботі орієнтуємося на всіх працедавців області й не лише. Бізнес – рушій розвитку економіки і, відповідно, встановлення балансу на ринку праці. Ми підтримуємо і сприяємо створенню нових робочих місць, всіляко підтримуємо роботодавців області, стираємо межі між ними та потенційними працівниками. Акцент цього року робили на укомплектуванні кадрами об’єднаних територіальних громад. Власне, з цією метою впроваджували два унікальні освітні проекти – «Територія майстерності» та «Успішна громада». У результаті працевлаштували 838 осіб, 583 жителі ОТГ працювали на громадських та сезонних роботах, 1177 безробітних пройшли професійне навчання, а 42 особи розпочали власну справу в агросекторі.Окрім цього, фахівці служби зайнятості розробили онлайн-карту вакансій Google maps. Вона дозволяє отримати інформацію щодо наявних вакансій із заробітною платою понад 8 тисяч гривень. Рекрутери обласного центру зайнятості за допомогою Google форм розробили онлайн-опитування «Анкета пошукача роботи», зашифрувавши її QR-кодом. Постійно проводимо опитування роботодавців та зустрічі з ними, що, однозначно, дає позитивний результат. Використовуємо максимум можливостей, щоб задовольнити потреби «гравців» ринку праці.Ринок праці – це організм, який постійно змінюється, постає перед новими викликами і відкриває перспективи. На жаль, завжди актуальне питання тіньової зайнятості. Повірте, це чи не перша причина нестабільності в економіці. Якби сьогодні легалізувати зайнятих людей, повірте, не було би проблем із пенсійним фондом і наповненням бюджетів усіх рівнів. Не зникає й питання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили. Хотілося би максимально зменшити трудову міграцію працездатного населення. Ми прагнемо забезпечити українців хорошою роботою з конкурентною заробітною платою вдома. Власне, над цим і працюємо. У 2019 році, до речі, спостерігалася позитивна динаміка. До прикладу, середня заробітна плата на підприємствах області у жовтні цього року становила 8 тисяч 970 гривень, що на 15 % більше минулорічної. Працюємо над тим, щоб мотивувати населення до легалізації праці та захисту своїх прав, до працевлаштування і створення добробуту вдома, без пошуку «легкого» заробітку за кордоном. Сьогодні достатньо можливостей для того, аби реалізувати себе в рідній державі. Ми завжди готові надати підтримку і допомогу.Ми постійно змінюємося, розвиваємося і вдосконалюємося. Я не приймаю принципу «відсидітися». Завжди активно працюю на результат. На такий же принцип налаштовую колектив. Повірте, що в наш час просто нереально пасивно спостерігати за життям. Крок за кроком потрібно його будувати. Головним чином, акцентуючи на професійній сфері. Тож для обласної служби зайнятості вже визначені перспективи на 2020 рік. Для підвищення якості надання послуг роботодавцям впроваджуємо Інститут консультанта роботодавця. Вже сьогодні ці фахівці проходять навчання, задля напрацювання нових підходів в наданні послуг клієнтам.Аби максимально якісно обслуговувати особливу категорію безробітних (осіб, звільнених із місць відбування покарання, примусового лікування, осіб із інвалідністю…), у 2020 році запрацює спеціалізований кар’єрний радник. Це те актуальне, важливе і нове, над чим працюємо зараз. Звичайно, будуть ще й інші новинки, яких ми чекаємо і над якими готові працювати.Стартували з проектом «Успіх в дії». Маємо на меті сприяти економічному розвитку об’єднаних територіальних громад, підвищувати конкурентоспроможність їх жителів на ринку праці.Обіймаючи посаду директора Волинського обласного центру зайнятості вже третій рік, скажу відверто: найбільше наше досягнення особисто для мене – те, що ми стали максимально гнучкими. Колектив професійно та оперативно реагує на виклики (більше того – ми до них готові). Ми стали сучаснішими і перестали боятися виходити за межі. Ми відкрито приймаємо нововведення і радіємо позитивним результатам роботи над ними. Ми ніколи не зупиняємося в своєму розвитку.Гордий, що маю професійну команду, з якою впевнено розпочинаю новий рік!