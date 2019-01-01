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Чекайте дощів і похолодання: прогноз погоди на наступний тиждень

Чекайте дощів і похолодання: прогноз погоди на наступний тиждень
У наступні три доби на більшій частині територї України пройдуть дощі, денна температура повітря 24 грудня знизиться до 4-9 градусів тепла.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби на більшій частині територї країни пройдуть дощі, у західних областях значні дощі, 23-24 грудня в Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини", - повідомили синоптики.

Вітер – південний та південно-східний, 7-12 м/с; у неділю та понеділок в Карпатах, південних, центральних та східних областях будуть пориви 15-22 м/с.

Температура вночі – 3-9° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°, 23 грудня у західних областях, 24 грудня в Україні 4-9° тепла; в Карпатах вночі та вдень від 1° морозу до 6° тепла.

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Теги: погода, прогноз, похолодання
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