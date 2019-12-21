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«Ціна на газ зростати не буде», – Гончарук

«Ціна на газ зростати не буде», – Гончарук
Глава українського уряду Олексій Гончарук заявив, що протягом зими 2019/2020 ціна на газ зростати не буде завдяки газовим домовленостям між Україною та РФ.

Про це йдеться у заяві Гончарука у відеопідсумках тижня, розміщена на YouTube-каналі глави уряду, - повідомляє ЗІК.

"Урядова делегація успішно завершила переговори про підписання ного контракту про транзит російського газу до ЄС. Тож матимемо контракт на 5 років з достатніми обсягами, щоб Україна та Європа почувалися безпечно плані енергетики", - каже міністр.

За його словами ариф за прокачку російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами.

"Чому це важливо для нас - ми не будемо заручниками двосторонніх перемовин, а будемо працювати за європейськими цивілізованими правилами, які діють у країнах Європи.

Що це означає для українського бізнесу і українців. Це означає, що цієї зими ціна на газ зростати не буде. Це дає нам можливість знизити цифру у платіжці за комунальні послуги та за опалення", - підсумував прем'єр.

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Теги: гончарук, газ, домовленості
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