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Які продукти не можна вживати на вечерю

Які продукти не можна вживати на вечерю
Багато хто помічав, що вранці з’являється набряклість, особливо вона помітна на обличчі та пальцях рук. Чому так відбувається мало, хто замислюється. Щоб розставити всі крапки над “i” медики пояснили, які продукти і напої ведуть до набряклості.

Виявляється, вся проблема полягає в тому, що в вечірньому меню присутня занадто велика кількість солоних або солодких продуктів, а також алкоголю, - пише Радіо Максимум.

Сіль, цукор і спиртні напої однаково затримують рідину в організмі, тому не дивно, що повечерявши солоною рибкою з картоплею та салатом, заправленим майонезом, та ще й випивши кухоль пива або будь-якого іншого алкогольного напою і закусивши десертиком, вранці обличчя і кінцівки набрякають.

Як вже стало зрозуміло, пити спиртне перед сном не варто, адже на вас очікують набряки зранку, не кажучи вже про головний біль і відчуття недосипу. Але які продукти не можна їсти – ось це питання, на яке відповіли медики.

Дієтологи назвали всі продукти, яких слід уникати на вечерю:

Десерти, цукерки, шоколад. Загалом все, що містить рафінований цукор. Якщо вже так сильно хочеться солодкого, тоді з’їжте замість десерту чайну ложку меду. Він хоча б рідину в організмі затримувати не буде, але зате принесе вам користь.

Соління, ковбаса, чіпси, солоні і копчені продукти, магазинні соуси і так далі. Всі продукти і страви, де є сіль, особливо ті, в яких ви не знаєте, яку кількість солі додали, на вечерю їсти категорично не можна, інакше набряків не уникнути. До речі, хлібобулочні вироби теж належать до цієї категорії заборонених продуктів для вечері, адже в них є і сіль і цукор, а найчастіше цих компонентів більше, ніж повинно було бути.

Дієтологи рекомендують готувати страви для вечірньої трапези самостійно, щоб ви могли контролювати скільки і яких інгредієнтів додаєте. В такому випадку вранці у вас не буде набряків і ви відчуєте, що стали добре висипатися.

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Теги: їжа, вечеря, здоров'я
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