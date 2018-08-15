У Києві фура зі сплячим водієм влетіла у заправку, зносячи все на своєму шляху. ФОТО

У Києві вранці в понеділок, 23 грудня, фура зім'яла два легковики і влетіла в заправку, зносячи все на своєму шляху.За попередньою версією, її водій заснув за кермом, - повідомляє Київ оперативний у Facebook."За попередньою інформацією, водій вантажівки Renault, який їхав з міста Суми та віз борошно, заснув за кермом. На перехресті він в'їхав у Mitsubishi, а потім почав зносити все на своєму шляху - сміттєві баки, стовп, паркан", - йдеться в повідомленні.Далі фура в'їхала на стоянку АЗС, де водій Hyundai якраз зупинився, щоб купити кави. У шоковому стані він розповів, що побачив, що на нього мчить фура, і ледве встиг відскочити.Наразі з місця аварії вже забрали Mitsubishi, очікують на евакуатор для Hyundai. Також повинні приїхати, щоб перевантажити борошно з вантажівки Renault.