Знайшли зниклу на Волині 18-річну дівчину

Карину Власюк. Дівчина зникла у ніч з 21 на 22 грудня.



Про це Інформаційному агенстству ВолиньPost розповіла сестра зниклої Яна Власюк.



Нагадаємо, дівчина зникла 21 грудня.



Сестра зниклої розповіла, що дівчина жива. Наразі її обстежують у лікарні. Родичка дівчина також висловила вдячність правоохоронцям за оперативну роботу.

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