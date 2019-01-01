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Знайшли зниклу на Волині 18-річну дівчину

Знайшли зниклу на Волині 18-річну дівчину
Правоохоронці знайшли зниклу у Ратному 18-річну місцеву жительку Карину Власюк. Дівчина зникла у ніч з 21 на 22 грудня.

Про це Інформаційному агенстству ВолиньPost розповіла сестра зниклої Яна Власюк.

Нагадаємо, дівчина зникла 21 грудня.

Сестра зниклої розповіла, що дівчина жива. Наразі її обстежують у лікарні. Родичка дівчина також висловила вдячність правоохоронцям за оперативну роботу.

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Теги: розшук, Карина Власюк, Ратне, Волинь
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