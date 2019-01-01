Волинянка розповіла рецепт смачної та корисної куті





Про це



Існують різні рецепти приготування головної страви вечері, проте є і кілька помилок, які часто допускають господині навіть того не відаючи. Але вони роблять страву шкідливою і не такою смачною.



Рецептом приготування куті поділилася з читачами і глядачами експерт зі здорового харчування володимирчанка Світлана Філюшкіна.



Щоб кутя принесла користь, потрібно з усією відповідальністю вибирати для неї продукти і правильно приготувати, розповідає Світлана.



Як це зробити та кілька порад, які варто знати господиням, у відео. Цього разу Не експерт завітала до студії БУГу, а журналісти навідалися до оселі Світлани Філюшкіної.



Рецепт багатої куті від Світлани Філюшкіної:



Інгредієнти:



Зерно пшениці 200г



Мак 100г



Родзинки 50г



Курага 20г



Чорнослив 20г



Журавлина 10г



Мед 75г



Горіхи 100г (волоський 50г, мигдаль 20г, фундук 20г, арахіс 20г)



Приготування:



Промиваємо зерно пшениці в холодній воді та замочуємо на ніч або 3-4год.

Варимо зерно близько 1 години в пропорції 1:3

Мак заливаємо кип’ятком, проварюємо 10-15хв і блендеруємо до появи макового молочка. Мак повинен побіліти.

Сухофрукти та горіхи заливаємо кип’ятком на 30хв та ретельно промиваємо.

Змішуємо кашу, перемелений мак, та мед(додаємо в охолоджену теплу кашу), сухофрукти і горіхи.

Частуємо всю сім’ю.



Калорійність куті: 298 кКал на 100 грамів страви.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го грудня та 6-го січня українці сідатимуть за стіл, на якому, за доброю традицією повинна бути кутя.Про це розповідає БУГ.Існують різні рецепти приготування головної страви вечері, проте є і кілька помилок, які часто допускають господині навіть того не відаючи. Але вони роблять страву шкідливою і не такою смачною.Рецептом приготування куті поділилася з читачами і глядачами експерт зі здорового харчування володимирчанка Світлана Філюшкіна.Щоб кутя принесла користь, потрібно з усією відповідальністю вибирати для неї продукти і правильно приготувати, розповідає Світлана.Як це зробити та кілька порад, які варто знати господиням, у відео. Цього разу Не експерт завітала до студії БУГу, а журналісти навідалися до оселіРецепт багатої куті від Світлани Філюшкіної:Інгредієнти:Зерно пшениці 200гМак 100гРодзинки 50гКурага 20гЧорнослив 20гЖуравлина 10гМед 75гГоріхи 100г (волоський 50г, мигдаль 20г, фундук 20г, арахіс 20г)Приготування:Промиваємо зерно пшениці в холодній воді та замочуємо на ніч або 3-4год.Варимо зерно близько 1 години в пропорції 1:3Мак заливаємо кип’ятком, проварюємо 10-15хв і блендеруємо до появи макового молочка. Мак повинен побіліти.Сухофрукти та горіхи заливаємо кип’ятком на 30хв та ретельно промиваємо.Змішуємо кашу, перемелений мак, та мед(додаємо в охолоджену теплу кашу), сухофрукти і горіхи.Частуємо всю сім’ю.Калорійність куті: 298 кКал на 100 грамів страви.

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