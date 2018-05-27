Встановили ціну за транзит російського газу до 2025 року
Сьогодні, 05:19
Україна і Росія домовилися про фіксовану ціну за транзит газу через українську газотранспортну систему (ГТС) до 2025 року.
Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС, передають Українські Новини.
"Ми домовилися і зафіксували у відповідних протоколах розмір плати "Газпрому" за надання цих послуг, агентських послуг з транзиту і транспортування газу, який є твердим і визначений на всі п'ять років", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Козака.
Інших подробиць не повідомляється.
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Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС, передають Українські Новини.
"Ми домовилися і зафіксували у відповідних протоколах розмір плати "Газпрому" за надання цих послуг, агентських послуг з транзиту і транспортування газу, який є твердим і визначений на всі п'ять років", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Козака.
Інших подробиць не повідомляється.
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