вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яка буде погода на католицьке Різдво

Яка буде погода на католицьке Різдво
В Україні у середу, 25 грудня, коли християни західного обряду відзначають Різдво Христове, очікується дощова погода.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, у наступні дві доби, 25-26 грудня, пройдуть дощі, на заході з мокрим снігом; температура вночі та вдень 2-8° тепла, у західній частині 0-4° тепла, на півдні країни вдень 7-12°.

У п’ятницю, 27 грудня, часом невеликий дощ, в Україні, крім південно-східної частини, з мокрим снігом, очікується зниження температури на 2-4°.

У Карпатах сніг; температура вночі та вдень 0-6° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, католицьке Різдво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни
Сьогодні, 15:52
Уряд збільшив соціальну допомогу для деяких категорій дітей
Сьогодні, 15:40
Яка буде погода на католицьке Різдво
Сьогодні, 15:36
Пояснили, чому на маршруті №27 та 27а не працюють валідатори
Сьогодні, 15:11
Ціна квадратного метра у 2020 році: чого очікувати*
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
24 грудня – підготовка до Різдва: чого не можна робити в цей день 24 грудня – підготовка до Різдва: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
«Забувайте про весняне тепло»: синоптик прогнозує похолодання в Україні «Забувайте про весняне тепло»: синоптик прогнозує похолодання в Україні
23 грудень, 11:00
У західних областях України прогнозують сильні дощі У західних областях України прогнозують сильні дощі
23 грудень, 10:02
Якою буде погода у Луцьку 23 грудня Якою буде погода у Луцьку 23 грудня
22 грудень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В одній із районних лікарень Волині закрили відділення та звільнили працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
 0
На Волині судили жінку, яка пиячить і не доглядає своїх дітей
Сьогодні, 16:09
 0
На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни
Сьогодні, 15:52
 0
Де на Волині можна придбати якісні європейські продукти за українськими цінами*
Сьогодні, 15:50
 0
Уряд збільшив соціальну допомогу для деяких категорій дітей
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8