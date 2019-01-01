Яка буде погода на католицьке Різдво





Про це



За даними синоптиків, у наступні дві доби, 25-26 грудня, пройдуть дощі, на заході з мокрим снігом; температура вночі та вдень 2-8° тепла, у західній частині 0-4° тепла, на півдні країни вдень 7-12°.



У п’ятницю, 27 грудня, часом невеликий дощ, в Україні, крім південно-східної частини, з мокрим снігом, очікується зниження температури на 2-4°.



У Карпатах сніг; температура вночі та вдень 0-6° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у середу, 25 грудня, коли християни західного обряду відзначають Різдво Христове, очікується дощова погода.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.За даними синоптиків, у наступні дві доби, 25-26 грудня, пройдуть дощі, на заході з мокрим снігом; температура вночі та вдень 2-8° тепла, у західній частині 0-4° тепла, на півдні країни вдень 7-12°.У п’ятницю, 27 грудня, часом невеликий дощ, в Україні, крім південно-східної частини, з мокрим снігом, очікується зниження температури на 2-4°.У Карпатах сніг; температура вночі та вдень 0-6° морозу.

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