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Лукашенко вважає, що Україна дала привід війні на Донбасі

Лукашенко вважає, що Україна дала привід війні на Донбасі
Олександр Лукашенко вважає, що Україна в якійсь мірі дала привід розв'язуванню війни на Донбасі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна дала привід початку конфлікту на Донбасі, про що стало відомо з його інтерв'ю радіостанції Эхо Москвы, - пише Кореспондент.

"Україна в якійсь мірі підставилась. Російських почали душити, мова там і інше - ну, питань, яких не повинно бути в Україні! Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, ні. Я не дорікаю Україні. Але хай там як, Україна, хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення", - розповів він.

Також білоруський президент вважає, що анексований Крим "де-факто російський, юридично це не оформлено", а українці "не обороняли цю землю".

Ще в ході цього інтерв'ю Лукашенко заявив, що було б краще, якби Україна проводила такий курс, як після розпаду СРСР.

Нагадаємо, Лукашенко повідомив, що Росія щороку підвищує ціни і "закручує гайки" щодо Білорусі.

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Теги: Олександр Лукашенко, Україна, війна
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