В Україні може знизитися вартість опалення
Сьогодні, 03:12
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє місцевій владі зменшити вартість опалення для громадян до 30%.
Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на Раді розвитку громад і територій, - пише "Газета ua".
Він пояснив, що зараз вартість опалення складається з ціни газу помноженої на 75%, витрат на транспортування та податків.
"Якщо газ здешевшав на 30 відсотків, як мінімум на 75 відсотків це має переміститися в тариф", - зазначив глава уряду.
Він додав, що платіжки за грудень уже мають бути за новим розрахунком. І доручив органам місцевого самоврядування провести відповідні перерахунки.
"На рівні уряду сьогодні прийняли постанови, які дозволяють вам на місцях врахувати ринкову ціну на газ", - сказав Гончарук, додавши, що це не зобов'язання, а право місцевої влади.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на Раді розвитку громад і територій, - пише "Газета ua".
Він пояснив, що зараз вартість опалення складається з ціни газу помноженої на 75%, витрат на транспортування та податків.
"Якщо газ здешевшав на 30 відсотків, як мінімум на 75 відсотків це має переміститися в тариф", - зазначив глава уряду.
Він додав, що платіжки за грудень уже мають бути за новим розрахунком. І доручив органам місцевого самоврядування провести відповідні перерахунки.
"На рівні уряду сьогодні прийняли постанови, які дозволяють вам на місцях врахувати ринкову ціну на газ", - сказав Гончарук, додавши, що це не зобов'язання, а право місцевої влади.
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