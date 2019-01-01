В Україні може знизитися вартість опалення

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє місцевій владі зменшити вартість опалення для громадян до 30%.Про це повідомив прем'єр-міністрна Раді розвитку громад і територій, - пише "Газета ua".Він пояснив, що зараз вартість опалення складається з ціни газу помноженої на 75%, витрат на транспортування та податків."Якщо газ здешевшав на 30 відсотків, як мінімум на 75 відсотків це має переміститися в тариф", - зазначив глава уряду.Він додав, що платіжки за грудень уже мають бути за новим розрахунком. І доручив органам місцевого самоврядування провести відповідні перерахунки."На рівні уряду сьогодні прийняли постанови, які дозволяють вам на місцях врахувати ринкову ціну на газ", - сказав Гончарук, додавши, що це не зобов'язання, а право місцевої влади.