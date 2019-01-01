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В Україні може знизитися вартість опалення

В Україні може знизитися вартість опалення
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє місцевій владі зменшити вартість опалення для громадян до 30%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на Раді розвитку громад і територій, - пише "Газета ua".

Він пояснив, що зараз вартість опалення складається з ціни газу помноженої на 75%, витрат на транспортування та податків.

"Якщо газ здешевшав на 30 відсотків, як мінімум на 75 відсотків це має переміститися в тариф", - зазначив глава уряду.

Він додав, що платіжки за грудень уже мають бути за новим розрахунком. І доручив органам місцевого самоврядування провести відповідні перерахунки.

"На рівні уряду сьогодні прийняли постанови, які дозволяють вам на місцях врахувати ринкову ціну на газ", - сказав Гончарук, додавши, що це не зобов'язання, а право місцевої влади.

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Теги: Україна, опалення, ціна
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