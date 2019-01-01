Суд покарав тільки одного з 5 чоловіків, причетних до вбивства лосів в нацпарку на Волині
Сьогодні, 11:49
Любешівський районний суд Волинської області визнав винним у справі про незаконне полювання та вбивство лосів на території нацпарку «Прип`ять-Стохід» одного з фігурантів справи.
Про це повідомляє прес-служба суду.
Так, суд призначив порушнику покарання у виді громадських робіт строком 200 (двісті) годин та ухвалив стягнути з нього на користь Любешівської районної громадської організації Українського товариства мисливців і рибалок 80 (вісімдесят) тисяч гривень майнової шкоди, заподіяної злочином.
Інших чотирьох осіб, які теж фігурували в цій справі, суд визнав невинуватими у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 248 Кримінального кодексу України, у зв’язку із недоведеністю вчинення кримінального правопорушення.
Ініормаційне агентсво ВолиньPost стежило за ходом слідства.
17 вересня 2017 року група чоловіків, перебуваючи на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» застрелили двох лосів, згодом розчленувавши їх. Зловмисники хотіли вивезти м`ясо, але їм завадили лісівники.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За вбивсто лосів на Волині відкрили "кримінал".
Через певні причини, суд неодноразово переносили.
Усі обвинувачені на судовому засіданні не визнали своєї вини.
«Суд погоджується з думкою сторони захисту, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні проведено недбало, з порушеннями норм КПК. Вказана недбалість слідчих органу досудового розслідування, на думку суду, має бути предметом окремого розгляду», - йдеться у повідомленні прес-служби.
Протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку його можна оскаржити.
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Про це повідомляє прес-служба суду.
Так, суд призначив порушнику покарання у виді громадських робіт строком 200 (двісті) годин та ухвалив стягнути з нього на користь Любешівської районної громадської організації Українського товариства мисливців і рибалок 80 (вісімдесят) тисяч гривень майнової шкоди, заподіяної злочином.
Інших чотирьох осіб, які теж фігурували в цій справі, суд визнав невинуватими у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 248 Кримінального кодексу України, у зв’язку із недоведеністю вчинення кримінального правопорушення.
Ініормаційне агентсво ВолиньPost стежило за ходом слідства.
17 вересня 2017 року група чоловіків, перебуваючи на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» застрелили двох лосів, згодом розчленувавши їх. Зловмисники хотіли вивезти м`ясо, але їм завадили лісівники.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За вбивсто лосів на Волині відкрили "кримінал".
Через певні причини, суд неодноразово переносили.
Усі обвинувачені на судовому засіданні не визнали своєї вини.
«Суд погоджується з думкою сторони захисту, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні проведено недбало, з порушеннями норм КПК. Вказана недбалість слідчих органу досудового розслідування, на думку суду, має бути предметом окремого розгляду», - йдеться у повідомленні прес-служби.
Протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку його можна оскаржити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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