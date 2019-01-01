«Ви справжні європейці»: у луцькому соборі вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня. ФОТО





Літургію відслужив митрополит Луцький і Волинський Михаїл у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, - пише



На літургію прийшли кілька сотень вірян.



У листопаді більше 300 прихожан ПЦУ написали звернення до митрополита Луцького та Волинського Михаїла, в якому попросили провести різдвяне богослужіння 25 грудня. Пояснювали це тим, що католицькі та більшість православних церков святкують Різдво саме в грудні. Натомість 7 січня відзначають народження Христа церкви, що «знаходяться в російській орбіті».



Врешті Михаїл погодився провести два богослужіння – 25 грудня та 7 січня. Сам владика сказав, що вже багато років святкує Різдво 25 грудня. Зауважимо, настоятель ПЦУ Епіфаній нещодавно заявив, що перенесення дати святкування не на часі, мовляв ця тема розділяє суспільство.



Опісля літургії у соборі митрополит Михаїл сказав, що у Луцьку вперше відзначають Різдво, «як справжні європейці».



«Дякую усім вам, що ви нарешті скинули з себе старе московське з усіма традиціями – світськими і релігійними, тому що є вислів «Людина вийшла з Радянського союзу, а Радянський союз з неї не вийшов». Сьогодні ви засвідчили, що ви справжні європейці в усіх значеннях цього слова. Потрібно перебороти старі стереотипи та звичку», - зазначив священнослужитель.



Ще одне богослужіння у кафедральному соборі проведуть 7 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській єпархії ПЦУ вперше служили різдвяне богослужіння 25 грудня.Літургію відслужив митрополит Луцький і Волинськийу Свято-Троїцькому кафедральному соборі, - пише Перший На літургію прийшли кілька сотень вірян.У листопаді більше 300 прихожан ПЦУ написали звернення до митрополита Луцького та Волинського Михаїла, в якому попросили провести різдвяне богослужіння 25 грудня. Пояснювали це тим, що католицькі та більшість православних церков святкують Різдво саме в грудні. Натомість 7 січня відзначають народження Христа церкви, що «знаходяться в російській орбіті».Врешті Михаїл погодився провести два богослужіння – 25 грудня та 7 січня. Сам владика сказав, що вже багато років святкує Різдво 25 грудня. Зауважимо, настоятель ПЦУ Епіфаній нещодавно заявив, що перенесення дати святкування не на часі, мовляв ця тема розділяє суспільство.Опісля літургії у соборі митрополит Михаїл сказав, що у Луцьку вперше відзначають Різдво, «як справжні європейці».«Дякую усім вам, що ви нарешті скинули з себе старе московське з усіма традиціями – світськими і релігійними, тому що є вислів «Людина вийшла з Радянського союзу, а Радянський союз з неї не вийшов». Сьогодні ви засвідчили, що ви справжні європейці в усіх значеннях цього слова. Потрібно перебороти старі стереотипи та звичку», - зазначив священнослужитель.Ще одне богослужіння у кафедральному соборі проведуть 7 січня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію