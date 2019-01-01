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Родина загиблого волинянина розшукує свідків смертельної аварії

Родина загиблого волинянина розшукує свідків смертельної аварії
Сестра загиблого в аварії чоловіка у Володимирі-Волинському районі шукає свідків автопригоди.

Про це на сторінці у facebook написала Анжела Юрчук.

"19 грудня приблизно з 20.00 по 21.00 год сталася ДТП між Житанями та Хобултовою внаслідок якої загинув мій брат. Машина, якою було збито ЗАС Lanos AC5903 ВМ. Усіх свідків або очевидців прошу повідомити будь яку інформацію за тел: 0680586323. Родина буде вдячна кожному хто зможе допомогти", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, водій, 26-річний житель Локачинського району, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, на смерть збив 34-річного жителя Володимир-Волинського району, котрий перебував на проїжджій частині.

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Теги: свідки, аварія, Володимир
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