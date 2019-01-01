На Рівненщині від кашлюку померло немовля

На Рівненщині одномісячна дитина із Острозького району померла від кашлюку.У хлопчика був виражений виснажливий спазматичний кашель, напади апное (тимчасова зупинка дихання). Майже два тижні лікарі боролись за його життя, але врятувати малечу не вдалося. Дитина померла 24 грудня, - інформує Рівненський лабораторний центр.Діагноз – кашлюк, лабораторно підтверджений, ускладнений двобічною не госпітальною пневмонією.Відомо, що хлопчик народився у багатодітній сім’ї та був шостою дитиною. У родині, де зростав хлопчик, жодна дитина не була щеплена проти кашлюку із-за відмов матері.Кашлюк - це захворювання дихальних шляхів. Він легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).