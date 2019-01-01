На Рівненщині від кашлюку померло немовля
Сьогодні, 11:50
На Рівненщині одномісячна дитина із Острозького району померла від кашлюку.
У хлопчика був виражений виснажливий спазматичний кашель, напади апное (тимчасова зупинка дихання). Майже два тижні лікарі боролись за його життя, але врятувати малечу не вдалося. Дитина померла 24 грудня, - інформує Рівненський лабораторний центр.
Діагноз – кашлюк, лабораторно підтверджений, ускладнений двобічною не госпітальною пневмонією.
Відомо, що хлопчик народився у багатодітній сім’ї та був шостою дитиною. У родині, де зростав хлопчик, жодна дитина не була щеплена проти кашлюку із-за відмов матері.
Довідка. Кашлюк - це захворювання дихальних шляхів. Він легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).
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У хлопчика був виражений виснажливий спазматичний кашель, напади апное (тимчасова зупинка дихання). Майже два тижні лікарі боролись за його життя, але врятувати малечу не вдалося. Дитина померла 24 грудня, - інформує Рівненський лабораторний центр.
Діагноз – кашлюк, лабораторно підтверджений, ускладнений двобічною не госпітальною пневмонією.
Відомо, що хлопчик народився у багатодітній сім’ї та був шостою дитиною. У родині, де зростав хлопчик, жодна дитина не була щеплена проти кашлюку із-за відмов матері.
Довідка. Кашлюк - це захворювання дихальних шляхів. Він легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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