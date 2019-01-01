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Волинянин розсилав односельчанам порно за участю своєї знайомої

Волинянин розсилав односельчанам порно за участю своєї знайомої
Працівники поліції вилучили смартфони з порнографічним відео за участю мешканки Ковельського району.

На початку вересня 2019 року мешканець Ковельщини за допомогою мобільного телефону зняв відеоролик порнографічного характеру за участю своєї знайомої, який у грудні через мережу інтернет розповсюдив двом її односельцям, причому різної статі, - пише Район.Ковель.

Дізнавшись про такий негідний вчинок колишнього кавалера, жінка звернулася із заявою до правоохоронних органів.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.

Поліцейські пішли до односельчан потерпілої, які змушені були добровільно видати свої смартфони з порнографічним відео.

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду на вилучене майно, як речові докази у кримінальному провадженні, наклали арешт.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: порнографія, волинянин, жінка
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Коментарі 1
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А чому ви вирішили, що це порно, а не еротика? Потрібно замовити експертизу. Чи "потерпіла" впевнена, що вона видавала порнуху, ще й неприродним способом. То чого тоді жалітись?
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