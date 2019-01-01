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У Луцьку планують створити окремий департамент охорони культурної спадщини

У Луцьку планують створити окремий департамент охорони культурної спадщини
Відділ охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради планують відокремити від департаменту і зробити самостійним.

Про це начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис повідомив 26 грудня під час прес-конференції.

«Намір виділити відділ охорони культурної спадщини із департаменту культури є і я хочу, аби це було вже у найближчих 2 місяці», – каже Олександр Котис.

Зі слів Олександра Котиса до сьогодні (26 грудня, - ред) і сам відділ охорони культурної спадщини є не погодженим, як слід, він такий собі «любительський» і це є дуже небезпечним для пам’яток міста.

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Теги: департамент охорони культурної спадщини, Луцьк
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