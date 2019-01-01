Український «Щедрик» звучав на найвищому хмарочосі Канади. ВІДЕО

Тернопільський квартет "Акорд" виконав "Щедрика" у найвищому хмарочосі міста Торонто та всієї КанадиВідео з хмарочосу CN Tower з виконанням тернопільським квартетом "Акорд" "Щедрика" оприлюднив "Голос Америки" у YouTube.5 жовтня 1921 року "Щедрик" було вперше виконано на концерті в Карнегі-Холі в Нью-Йорку.УкраВ 1936 році американець українського походження Петро (Пітер) Вільховський (англ. Peter Wilhousky), який працював для радіо NBC, створив англійську версію слів до "Щедрика". Пісня нагадувала Вільховському передзвін, і він зафіксував цей образ у своїх віршах. Пізніше пісня закріпилася в музичній культурі західних країн під назвою "колядка дзвонів" (англ. Carol of the Bells). І досі американські хори, професійні й непрофесійні, співають цей твір як колядку на Різдво.Телевежа CN Tower у Торонто заввишки 553 метри є одним із найупізнаваніших символів Канади. Збудована 1976 року, вона протягом трьох десятиліть була найвищою будівлею на планеті.