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На Волині затримали «чорного лісоруба»

На Волині затримали «чорного лісоруба»
На Волині лісівники затримали чоловіка, який незаконно рубав ліс.

Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

25 грудня група оперативного реагування ДП СЛАП Камінь-Каширськагроліс спільно з лісовою охороною Тоболівського лісництва на місці самовільної порубки затримала жителя села Рудка Червинська.

Стосовно порушника будуть застосовані міри адміністративного впливу відповідно до вимог ст.65 КупАП.

Чоловікові доведеться сплатити штраф, чим він поповнить Державний бюджет України, та компенсувати завдані збитки в сумі 14600, які надійдуть у бюджет Тоболівської сільської ради.

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Теги: ліс, Волинь
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