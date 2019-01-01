На Волині затримали «чорного лісоруба»
Сьогодні, 05:20
На Волині лісівники затримали чоловіка, який незаконно рубав ліс.
Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
25 грудня група оперативного реагування ДП СЛАП Камінь-Каширськагроліс спільно з лісовою охороною Тоболівського лісництва на місці самовільної порубки затримала жителя села Рудка Червинська.
Стосовно порушника будуть застосовані міри адміністративного впливу відповідно до вимог ст.65 КупАП.
Чоловікові доведеться сплатити штраф, чим він поповнить Державний бюджет України, та компенсувати завдані збитки в сумі 14600, які надійдуть у бюджет Тоболівської сільської ради.
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Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
25 грудня група оперативного реагування ДП СЛАП Камінь-Каширськагроліс спільно з лісовою охороною Тоболівського лісництва на місці самовільної порубки затримала жителя села Рудка Червинська.
Стосовно порушника будуть застосовані міри адміністративного впливу відповідно до вимог ст.65 КупАП.
Чоловікові доведеться сплатити штраф, чим він поповнить Державний бюджет України, та компенсувати завдані збитки в сумі 14600, які надійдуть у бюджет Тоболівської сільської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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